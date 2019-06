Eten en drinken Softijs, schepijs of een raket: Wat is de meest gezonde keus? 37 x gedeeld De zomer is officieel begonnen en dat betekent dat veel mensen zin krijgen in een ijsje. Raketten, Magnums, softijsjes, roomijs: wat moet je weten als je een 'gezonde' keus wil maken? NU.nl zoekt het uit.