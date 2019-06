De zomer is officieel begonnen en dat betekent dat veel mensen zin krijgen in een ijsje. Raketten, Magnums, softijsjes, roomijs: wat moet je weten als je een 'gezonde' keus wil maken? NU.nl zoekt het uit.

Af en toe een ijsje eten kan geen kwaad, het past zelfs in een gezond eetpatroon. "Er is wel verschil in welke soort je kiest, de ene soort bevat meer calorieën, suiker of vet dan de andere", zegt Jasper de Vries van het Voedingscentrum.

Wie minder calorieën binnen wil krijgen kan het beste kiezen voor waterijs of sorbetijs. Een waterijsje bevat ongeveer 40 calorieën, alhoewel sommige meer bevatten (zie kader). Een bolletje sorbetijs bevat ook 40 calorieën.

“Over het algemeen zijn ijsjes op waterbasis een betere keuze dan ijsjes op melkbasis” Jasper de Vries, Voedingscentrum

Wie voor yoghurtijs kiest, gaat flink omhoog in het aantal calorieën: een bolletje telt 70 stuks. Daarna volgt roomijs en softijs met 100 calorieën. "Roomijs bevat relatief veel verzadigd vet en suiker", aldus De Vries.

Hoeveel calorieën zitten er in welk ijsje? Raket: 40 kcal

Bolletje (50 gram) sorbetijs: 40 kcal

Festini-perenijsje: 50 kcal

Split: 85 kcal

Bolletje yoghurtijs: 70 kcal

Calippo cola: 90 kcal

Solero: 98 kcal

Bolletje roomijs: 100 kcal

Twister: 103 kcal

Mars Ice Cream: 140 kcal

Toef softijs (75 gram): 154 kcal

Cornetto Classic: 233 kcal

Magnum Almond: 272 kcal

In een bolletje roomijs zitten zo'n 100 calorieën. (Foto: 123RF)

Verzadigde vetten in ijs

De calorieën zijn niet het enige waar je op kunt letten. De Vries: "Zeker bij ijs op melkbasis is het goed om te letten op de hoeveelheid verzadigd vet. Over het algemeen zijn ijsjes op waterbasis (sorbet- en waterijs) een betere keuze dan ijsjes op melkbasis."

"Het is goed om te weten dat yoghurtijs minder verzadigd vet bevat dan een roomijsje, maar tegelijkertijd wel relatief veel suiker. Yoghurtijs klinkt daarom mogelijk wat gezonder in de oren dat het is."

De Vries geeft nog wat tips om minder calorieën binnen te krijgen. "Kies voor één bolletje in plaats van twee en bestel geen hoorntje maar een bakje." Een hoorntje bevat, afhankelijk van het gewicht, 45 tot 75 calorieën. Een ijsbekertje bevat ongeveer 9 calorieën en een bakje natuurlijk niks.

Daarnaast tipt het Voedingscentrum om zelf thuis ijs te maken om het gezond te houden. "Maak een yoghurtijsje of een ijsje puur van fruit."

Waaruit bestaat ijs precies en hoeveel vetten en suikers zitten erin? Een overzicht.

1. Roomijs Roomijs is een mengsel van melk, eierdooiers, slagroom en suiker.

Roomijs bevat per bolletje 11 gram suiker (bijna drie suikerklontjes) en 3,4 gram verzadigd vet.

2. Softijs Softijs heeft dezelfde samenstelling als roomijs. Roomijs wordt een lange tijd in de vriezer bewaard zodat het hard wordt, terwijl softijs op een temperatuur van ongeveer 5 graden wordt gehouden zodat het een vloeibaar mengsel blijft.

Softijs bevat per toef 16 gram suiker (vier suikerklontjes) en 5 gram verzadigd vet.

3. Sorbetijs Sorbetijs wordt gemaakt van water, suiker en vruchtenpuree/vruchtensap en/of vruchtenaroma. Soms wordt er wel een beetje melk of room toegevoegd voor een smeuïgere structuur.

Een sorbetijsje levert per bol van 50 gram, 9 tot 10 gram suiker (iets meer dan twee suikerklontjes) en geen verzadigd vet.

4. Waterijs Een waterijsje bevat dezelfde ingrediënten als sorbetijs, en hierdoor ook evenveel calorieën als sorbetijs.

Een waterijsje bevat 9 tot 10 gram suiker (iets meer dan twee suikerklontjes) en geen verzadigd vet.

5. Yoghurtijs Yoghurrijs wordt gemaakt van yoghurt, suiker en vruchtenpuree/vruchtensap en/of vruchtenaroma. Er zit minder verzadigd vet in yoghurtijs dan in roomijs, maar nog wel een grote hoeveelheid suiker.

Een bolletje yoghurtijs bevat ongeveer 12 gram suiker (drie suikerklontjes) en 1,8 gram verzadigd vet.

Een hoorntje voegt extra calorieën toe aan het ijsje. (Foto: AFP)