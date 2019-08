Bijna iedereen kookt weleens te veel en houdt zo kliekjes over. Deze worden dan vaak in een bakje gedaan en in de koelkast gezet. Maar hoelang kun je deze porties eten eigenlijk bewaren in de koelkast?

Het Voedingscentrum houdt twee dagen aan, mits de koelkast op maximaal 7 graden Celsius staat. "Bij 4 graden Celsius kun je het eten drie dagen bewaren, maar vaak staat de koelkast niet zo koud", zegt woordvoerder Oene van der Wal.

Kans van één op zes om ziek te worden

Heidy den Besten, levensmiddelenmicrobioloog en universitair hoofddocent bij Wageningen Universiteit, vindt dit een goede richtlijn. De kans dat een restje eten je ziek maakt, is volgens haar niet zo groot, maar wel aanwezig. "Op jaarbasis heb je een kans van één op zes om ziek te worden van voedsel."

Om diarree, braakverschijnselen en infecties te voorkomen, is het volgens Den Besten van belang om oplettend met je eten om te gaan. Zeker rauwe groenten, zoals een restje salade, bederven volgens haar snel. "Dat kan je vaak met het oog ook wel zien. Sla gaat hangen of wordt een beetje slijmerig en op bloemkool groeit bijvoorbeeld schimmel."

“Tijdens het verhitten van eten gaan bacteriën verloren, maar ze worden niet geheel uitgeroeid” Heidy den Besten, levensmiddelenmicrobioloog

Door eten goed te verhitten, gaan er bacteriën verloren, zegt de microbioloog. Het roeit de bacteriën echter niet helemaal uit, waardoor de richtlijn voor het bewaren toch twee dagen blijft. "Door onder andere je bestek, bord en de lucht ontstaat er kruisbesmetting. Dit zijn misschien niet zoveel bacteriën, maar ze kunnen wel groeien. Ook bij lage temperaturen in de koelkast."

In het midden van de koelkast bewaren

Om je kliekjes zo goed mogelijk te bewaren, kun je volgens Den Besten een aantal dingen doen. Zo kun je je restjes volgens haar het beste zo snel mogelijk buiten de koelkast laten afkoelen. Dit doe je door het te verdelen in kleinere porties en om te scheppen of te roeren.

Door je restjes op kamertemperatuur in de koelkast te zetten, stijgt de temperatuur in de koelkast niet zo hard en bederven de producten om het kliekjes heen niet. "Stel je zet je hete soep naast je ham, die je eigenlijk zo koud mogelijk wil bewaren, dan kun je die daarna weer minder lang bewaren."

Daarnaast is het volgens haar beter om je restjes in het midden van de koelkast te zetten. Daar is de temperatuur van de koelkast vaak het laagst. De deur moet vooral worden gemeden, want daar is het juist het warmst.

De adviezen van het Voedingscentrum en Den Besten zijn bedoeld voor de gemiddelde Nederlander. Den Besten: "Erg jonge kinderen en oudere en zieke mensen hebben een groter risico om ziek te worden van eten. Dat is een ander verhaal dan in een gemiddeld huishouden."

Zo eet je zo veilig mogelijk kliekjes: Was je handen voordat je het eten bereidt

Gebruik schoon keukengerei en servies

Bewaar kliekjes en andere producten gescheiden

Bewaar kliekjes in afgesloten bakjes

Laat je restjes niet langer dan twee uur buiten de koelkast staan

Bewaar je restjes het liefst op 4 graden Celsius

Verhit de kliekjes door en door tot stomend heet

Schep het goed om tijdens het verhitten, ook bij opwarmen in de magnetron

Eet geen restjes van restjes

Bron informatie in kader: Voedingscentrum