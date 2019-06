Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Beaudine Huffmeijer (12) over de alcoholvrije mojito van haar vader.

Huffmeijer zou deze alcoholvrij cocktail, ofwel mocktail, iedere dag wel willen drinken, maar dat mag niet van haar ouders. Daarom bewaart ze hem voor warme zomerdagen. "Hij is zo lekker fris."

Mensen schrikken er weleens van

Munt is het belangrijkste ingrediënt, vindt ze. "Ik ben sowieso gek op munt, maar in dit drankje geeft het echt iets extra's. Zeker in combinatie met de zoete rietsuiker en de zure limoen."

Samen met haar ouders en jongere zusje maakt Huffmeijer deel uit van de kookblog Familie over de kook. Daardoor komt ze in aanraking met allerlei recepten en is ze naar eigen zeggen heel nieuwsgierig geworden. "Ook naar alcoholische dranken, maar die mag ik natuurlijk niet."

Om die reden maakte haar vader een mojito zonder alcohol voor haar. Twee jaar geleden maakte ze het drankje voor het eerst zelf. "Mensen schrikken er weleens van als ik dat vertel, omdat ik natuurlijk nog geen cocktails mag drinken. Maar als ik dan zeg dat het alcoholvrij is, vinden ze het alleen maar knap dat ik dit zelf kan maken."

Ingrediënten 2 eetlepels rietsuiker

1/2 limoen in partjes

15 blaadjes verse munt + extra voor garnering

150 milliliter Sprite of 7up

50 milliliter Spa Rood

IJsblokjes