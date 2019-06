Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Kevin Hijne (23) uit Utrecht over broeder, het oude Zaanse gerecht van zijn oma.

Hijnes oma, de moeder van zijn vader, maakte vroeger altijd broeder. "Dat is een broodachtig gerecht dat niet in de oven wordt gebakken, maar juist wordt gekookt in water. Daardoor krijgt het geen korst."

Vooral met extra suiker lekker zacht en zoet

Dat laatste maakt het volgens Hijne zo lekker. Daardoor blijft het brood zacht. "Bij normaal brood heb je geen zin in een korst, want dan moet je extra kauwen. Bij broeder hoeft dat niet."

De opa en oma van Hijne komen uit Assendelft, de Zaanstreek. Zijn oma had het vroeger niet zo breed, maar broeder was een heel goedkoop gerecht, omdat het bestaat uit bloem en melk. "Tegenwoordig wordt het gemaakt met krenten, maar dat was vroeger niet altijd zo. Een blinde broeder, zonder krenten dus, was toen veel goedkoper. Rozijnen erin was voor de rijken."

De oma van Hijne overleed in 2011, maar hij schreef het recept op toen hij het als kleine jongen samen met zijn grootmoeder maakte. Hij maakt het gerecht nu vaak voor een brunch met de hele familie. "Het is vooral zo lekker door de nostalgie, maar het smaakt ook lekker zacht en zoet. Vooral als je er veel suiker overheen strooit."

Ingrediënten en benodigdheden 250 gram rozijnen

500 gram patent tarwebloem

halve liter halfvolle melk

kaneel

3 eieren

snufje zout

100 gram kristalsuiker

een broederzak (linnen zak van 30x30 cm, zelf te maken van een oude kussensloop of online te koop)

serveren met roomboter en/of keukenstroop