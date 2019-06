Sommige recepten zijn al járen oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Debbie Bodewes (40) uit Berkel en Rodenrijs over de nasi met pindasaus van haar moeder.

De nasi van haar moeder is voor Debbie hét gerecht als ze even niet weet wat ze moet eten. Ze heeft een eigen foodblog waarvoor ze veel verschillende gerechten maakt, maar dit recept is zo makkelijk en snel dat ze het zeker twee keer in de maand op tafel zet.

"De rijst is zo goed gevuld, en als je het dan ook nog eet met de pindasaus, dan heb je echt een bordje comfortfood."

Geen voorverpakte nasikruiden

De nasi is volgens Debbie extra lekker omdat ze de rijst en groenten in het vet van de spekjes bakt. Daardoor wordt het een geheel en lekker zoutig.

Ze heeft het recept van haar moeder wel een beetje aangepast, want haar moeder gebruikte vroeger voorverpakte nasikruiden. Dat doet Debbie inmiddels niet meer. "Inmiddels heb ik zo'n goedgevulde kruiden- en specerijenlade dat ik mijn mix zelf samenstel."

De pindasaus maakt ze nog wel precies zoals haar moeder deed, vooral omdat die zo makkelijk en toch lekker is. De nasi met pindasaus is door de eenvoud volgens haar ook een perfect gerecht om op tafel te zetten als er gasten komen of als er iemand jarig is.

Ingrediënten nasi 300 gram basmatirijst

450 gram nasigroenten

1 ui

2 tenen knoflook

1 rode peper (zit vaak bij de nasigroenten)

100 gram ham

150 gram spekreepjes

4 eieren

2 eetlepels zonnebloemolie

1 theelepel gemberpoeder

1 theelepel kurkuma

1 theelepel citroengras (laos)

1/2 theelepel korianderpoeder

1/2 theelepel komijnpoeder

1/4 theelepel chilipoederpeper en zout

Ingrediënten pindasaus 4 eetlepels pindakaas

3 eetlepels ketjap

3 eetlepels ketchup

4 theelepels bruine basterdsuiker

1 teentje knoflook, geperst

1 theelepel, of meer, sambal

Optioneel Seroendeng

Kroepoek

Gebakken uitjes

Atjar

Bereiding nasi 1. Snipper de ui en verwijder de zaadjes van de rode peper. Hak deze vervolgens fijn.

2. Doe de spekreepjes in een ruime koekenpan en bak ze uit. Schep uit de pan en zet apart.

3. Bereid de rijst volgens de verpakking, giet af en laat met het deksel op de pan staan.

4. Voeg een eetlepel zonnebloemolie toe aan het spekvet.

5. Voeg de specerijen behalve het peper en zout toe en bak kort op hoog vuur.

6. Zet het vuur iets lager en voeg de ui, geperste knoflook en rode peper toe.

7. Bak één minuut mee.

8. Doe de nasigroenten erbij en bak vier à vijf minuten.

9. Snijd de ham in stukjes en klop de eieren los.

10. Verhit één eetlepel zonnebloemolie in een andere koekenpan en bak de eieren tot ze net gaar zijn. Verdeel het ei met een spatel in stukjes.

11. Voeg de rijst toe aan de groenten en bak nog twee minuten op hoog vuur mee.

12. Schep de ham, spekreepjes en het ei erdoor en breng op smaak met zout en peper.

13. Garneer met de extra's naar wens en pindasaus.