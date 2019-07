In de stad, langs een weiland of in een park: wie eetbare planten weet te herkennen, kan zijn of haar maaltijd net even wat wilder maken. Wat moet je weten als je gaat wildplukken en wat zijn makkelijke planten voor beginners? We vragen het Ellen Mookhoek, "modern jager en verzamelaar" en schrijver van het boek De eetbare stad.

Wildplukken, waarom zou je dat doen?

Mookhoek: "Het verdiepen in welke planten waar groeien is een goede manier om dichter bij de natuur te komen. Door wildplukken ga je beter om je heen kijken. Het zorgt ervoor dat je meer in het nu bezig bent en je bewust bent waar je bent. En natuurlijk kom je lekker buiten."

Mag je wildplukken hoeveel en waar je maar wil?

"In principe is voor wildplukken toestemming nodig van de grondeigenaar. Iets helemaal leegplukken mag niet en daar kun je een boete voor krijgen. Maar een handje van dit of dat levert geen problemen op. Denk logisch na: een enkele vlier in het Vondelpark is wat anders dan tientallen vlieren aan de randen van een stad. Bedenk: hoeveel groeit hier eigenlijk en kan ik er wat van meenemen zonder dat het een groot effect heeft? Laat ook geen bende achter, neem een schaartje of een mes mee."

Zijn planten uit het wild lekker?

"Wilde planten hebben een sterkere smaak dan groenten uit de supermarkt. Ze zijn bitterder, wranger of zuurder. In de supermarkt worden alleen veredelde gewassen verkocht, ook omdat die minder snel verleppen."

Is iets plukken in de stad of langs een weg wel gezond?

"Dat kan prima. Het belangrijkste is dat de plant er gezond uitziet. Pas als je ergens dagelijks plukt, is het slim om op de kwaliteit van de bodem te letten. Hetzelfde geldt voor uitstoot van auto's . Overal waar je bereid bent de lucht in te ademen, kun je ook wildplukken."

Welke planten die nu groeien kun je makkelijk plukken en verwerken? Een overzicht.

1. Zevenblad

"Zevenblad wordt gezien als onkruid en komt overal verwilderd voor, vooral in parken en aan randen van dorpen en steden. Het is een soort wilde selderie. Tot eind mei kun je het blad eten en in de zomermaanden de zaden en bloemen. De zaden zijn lekker om in worst te verwerken of kruidenboter mee te maken. De bloemen zijn een smakelijke, kruidige decoratie."

Zevenblad. (Foto: Pixabay)

2. Brandnetel

"Bijna iedereen denkt bij wildplukken aan brandnetels. Er zit veel gezond bladgroen aan de plant. De haartjes van de brandnetel bestaan uit kiezel, wat heel mineraalrijk is. Maak brandnetelsoep of smoor de topjes in boter en eet het als groentegerecht."

Brandnetel. (Foto: Pexels)

3. Lindebloesem

"Lindebloesem is heel zoet en aromatisch, door de nectar in de bloemen. Het heeft een unieke geur en smaak; fruitig en sinaasappelig. Pluk het en maak er direct kruidenthee of siroop van."

Lindebloesem. (Foto: Pixabay)

4. Rimpelroos

"Alle rozen en rozenbottels zijn eetbaar, maar de meest bekende is toch wel de rimpelroos. Het lekkerste is de roos zelf. Deze kun je zien als gekleurde salade. Het heeft een lichtwrange smaak, dus een dressing is een goed idee. Van de bloemen kun je ook siroop maken. De rozengeur is heerlijk."

Rimpelroos. (Foto: Pixabay)

5. Mosterdplant

"Mosterd groeit overal en is voor de beginnende plukker heel leuk. Het is een scherpe plant en heel erg lekker. Het doet me denken aan wasabi. Je kunt het in een salade gebruiken of er kruidenboter mee maken. De bloemen zijn geel en de plant ziet eruit als koolzaad, maar de mosterdplant is hoger en danst in de wind."

Mosterdplant. (Foto: Pexels)

6. Hondsdraf

"Hondsdraf is een kruid en smaakt mediterraans, naar tijm en oregano. De plant heeft prachtige kleine paarse bloemetjes en de hele plant is eetbaar. Je hakt het net als andere kruiden fijn. Lekker in een eiersalade of in kruidenboter met knoflook."

Hondsdraf. (Foto: Wikipedia)

7. Knopkruid

"In Nederland wordt knopkruid als onkruid gezien en wieden we het weg. Maar in Zuid-Amerika wordt het als groente gegeten. De plant smaakt fantastisch, nootachtig. Je kunt het net als spinazie bereiden en bijvoorbeeld koken of wokken."

Knopkruid. (Foto: Wikipedia)