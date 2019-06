Wat als je geen alcohol wilt drinken, maar ook wel klaar bent met Spa Blauw of cola? Geen zorgen, er is genoeg keus. Wat zeg je van een boutiquesoftdrink of alcoholvrije gin-tonic?

De NOLO-trend (No or Low Alcohol) is al een tijdje aan de gang. Eigenlijk al sinds mensen steeds bewuster met hun eten en drinken omgaan.

"Het is tegenwoordig stoerder om te zeggen dat je een week niet hebt gedronken, dan dat je een kater hebt", vertelt horecatrendwatcher Vincent van Dijk. "Alcohol zal de komende jaren steeds meer worden gezien als het nieuwe roken."

Niet dat we de wijn en het bier helemaal laten staan, we kiezen steeds vaker voor de alcoholvrije variant. Zo bleek uit onderzoek van marktonderzoekbureau Nielsen dat in 2018 flink meer alcoholvrije wijnen en bieren werden verkocht in de supermarkt.

Vooral alcoholvrije wijn is in opkomst. Daar zijn Nederlanders maar liefst 37 procent meer van gaan drinken.

Hoe kies je een goede alcoholvrije wijn?

Alcoholvrije wijn wordt op dezelfde manier gemaakt als normale wijnen, alleen wordt de alcohol eruit gefilterd. Die technieken worden steeds beter en dus groeit het kwalitatieve aanbod, vertelt sommelier Wiljan Dorrepaal.

Hoe weet je of je een goede alcoholvrije wijn te pakken hebt? "Net zoals bij gewone wijn", zegt Dorrepaal. "Een bizar lage prijs is vaak een teken dat de wijn van mindere kwaliteit is. Aan een goede kwaliteit hangt nu eenmaal ook een hoger prijskaartje."

De top drie alcoholvrije wijnmerken volgens sommelier Dorrepaal:

Aldea - "Fruitige, frivole wijnen uit Spanje. Hun red tempranillo is één van de beste alcoholvrije rode wijnen van het moment." Eisberg - "Zowel de sauvignon blanc als chardonnay is krachtig en vol. Allebei aanraders." Lussory - "Dit Spaanse wijnmerk biedt de meest droge en frisse wijnen van dit lijstje aan. Doordat ze geen sporen van alcohol hebben, zijn alle wijnen halal."

Een biertje tijdens het sporten

Ook alcoholvrij bier wint aan populariteit nu het door technologische innovatie steeds lekkerder wordt. "Grote brouwerijen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van hun methodes", vertelt biersommelier Henri Reuchlin, coördinator van de StiBON Bieropleiding.

Bavaria heeft met vier alcoholvrije bieren het meest gevarieerde assortiment. Van witbier tot pils of een radler; het is allemaal verkrijgbaar zonder alcohol. En Heineken biedt Heineken 0.0 aan. Maar ook kleine brouwerijen experimenteren steeds meer met alcoholvrije speciaalbieren.

Drie alcoholvrije bieren

IPA "Speciaalbier leent zich beter voor alcoholvrij dan gewone pils. Kleine brouwerijen als Van de Streek en Jopen bieden mooie, alcoholvrije IPA's."

"Speciaalbier leent zich beter voor alcoholvrij dan gewone pils. Kleine brouwerijen als Van de Streek en Jopen bieden mooie, alcoholvrije IPA's." Blond bier "De Vlaamse brouwerij De Halve Maan kwam onlangs met de Brugse Sportzot. Bier dat aan de man wordt gebracht als ideale sportdrank, omdat ze geen alcohol bevatten, maar wel mineralen."

"De Vlaamse brouwerij De Halve Maan kwam onlangs met de Brugse Sportzot. Bier dat aan de man wordt gebracht als ideale sportdrank, omdat ze geen alcohol bevatten, maar wel mineralen." Pils Wie toch het liefst pils drinkt, kiest voor een variant van de grote brouwerijen, zoals Bavaria en Heineken. De Heineken 0.0 staat op veel plekken standaard op de kaart.

Alcoholvrije sterke drank en ambachtelijke softdrinks

Een cocktail zonder alcohol wordt al snel mierzoet, maar met de komst van 's werelds allereerste alcoholvrije destillaat, Seedlip, is dat verleden tijd. De drank bevat geen alcohol, suiker, calorieën of kunstmatige toevoegingen. Als je Seedlip mixt met tonic, smaakt het net als een gin-tonic.

"Wanneer je Seedlip gebruikt als vervanging voor rum, gin of jenever, mis je de alcohol echt niet", zegt Tess Posthumus, die in de top vier van 's werelds beste barmensen staat. Zit je op het terras? Kijk dan vooral of ze cocktails met Seedlip serveren. De betere cafés, hippe kroegen en zelfs een aantal sterrenrestaurants hebben de drank al standaard op de kaart staan.

Naast alcoholvrije cocktails is er ook een toename van boutiquesoftdrinks, vertelt Van Dijk. "Kon je vroeger in de kroeg kiezen tussen cola, Fanta en jus d'orange, tegenwoordig zie je vaak een flinke lijst ambachtelijk gemaakte frisdranken met uitgesproken smaken als chili en gember. Geen alcohol drinken hoeft in 2019 echt niet meer saai te zijn."

Drie ambachtelijke softdrinks om te proberen