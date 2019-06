Sommige recepten zijn al járen oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten van hun familie. Deze week vertelt Anja Holtkamp (61) uit Eindhoven over de tulband van haar vader.

In het weekend bakten de ouders van Anja vaak cake. Wie dat dan deed, was altijd een punt van discussie. Zowel haar moeder als haar vader had een eigen recept en was ervan overtuigd dat dat recept ook het beste was.

"Mijn moeder had het recept van haar moeder en gebruikte minder boter. De broer van mijn vader was banketbakker. Er werd altijd uitgebreid gekeurd als de cake klaar was en de conclusie bleef hetzelfde: die van moeder was te droog en die van vader te vet."

Een goed basisrecept

Holtkamp begon zelf met het maken van de cake van haar moeder, maar kwam er na een aantal jaren toch achter dat ze de cake van haar vader het lekkerst vond. "Dit recept is een goede basis van waaruit je verder kunt experimenten." Dat doet Anja dan ook vaak. Ze schrijft erover op haar blog Anja's Food & Blog.

De belangrijkste ingrediënten van de cake zijn goede roomboter, citroen en echte vanille. "Mijn ouders gebruikten meestal vanillesuiker of vanille-essence, dat heb ik vervangen door vanillestokjes of zelfgemaakte vanillesuiker. Daardoor wordt de smaak intenser."

Toen Anja's kinderen nog klein waren, bakte ze zelf ook een tulband in het weekend. Nu de kinderen uit huis zijn, maakt ze vaak muffins van het cakebeslag. "Tenzij de kinderen en kleinkinderen weer naar huis komen, dan zijn we met z'n veertienen en is de tulband zó op."

Ingrediënten (voor een tulbandvorm van 24 centimeter doorsnede):

250 gram ongezouten roomboter

250 gram fijne suiker

1 tl citroenrasp

1 tl vanille-extract of vanillesuiker

5 eieren (M)

250 gram patentbloem

halve el bakpoeder

halve tl zout

poedersuiker

sprinkles

Bereidingswijze: