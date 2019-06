Snel een blik groente uit de voorraadkast graaien om je maaltijd af te maken, is lekker makkelijk. Maar zijn die groenten uit blik net zo gezond als verse?

"Groenten die direct van het land of uit de moestuin komen zijn het allergezondst", zegt Matthijs Dekker, hoogleraar Voedingswetenschappen bij Wageningen University & Research. "Maar het duurt dagen tot weken voor groenten in de supermarkt liggen, helemaal als het geen seizoensgroenten zijn. In die tijd gaan ze achteruit en verliezen ze vitamines."

Volgens hem is het verschil tussen verse groente uit de supermarkt en groente in blik verwaarloosbaar. Groenten uit blik worden direct na de oogst ingeblikt, maar verliezen daarna wel vitamines, omdat de groenten een "hogetemperatuurbehandeling" krijgen. "Daarbij worden alle bacteriën gedood", vertelt Dekker. "Hierdoor is er wel zo'n 30 procent achteruitgang van vitamines."

Je zou dus denken dat verse groenten veel gezonder zijn. Maar na het koken, verliezen ook deze verse varianten vitamines. "Dat vitamineverlies is van dezelfde orde als bij die uit blik."

Als verse groenten gekookt worden, treedt er vitamineverlies op. (Foto: ANP)

Geen conserveermiddelen in blik

En hoe zit het met de conserveermiddelen in de blikken groente? "Het is een misverstand dat er allerlei middelen in een blik worden gedaan om het product goed te houden", zegt Dekker.

De hoge temperatuurbehandeling zorgt ervoor dat de groenten goed blijven. "Als er toevoegingen bij zitten, is dat puur voor de smaak, niet voor de houdbaarheid. Zoals wat suiker bij bietjes of een snufje zout. En hiervoor zijn tegenwoordig ook richtlijnen; de hoeveelheid suiker en zout wordt minder."

Groenten verliezen direct na het oogsten vitamines. (Foto: ANP)

Grootste verschil: smaak en textuur

Over vitamineverlies of conserveermiddelen hoef je je bij ingeblikte groente dus geen zorgen te maken. Maar er zijn andere redenen om toch voor vers te kiezen.

Kookboekenschrijver Karin Luiten, bekend van Het grote zonder pakjes & zakjes kookboek: "Voor mij zijn de smaak en de textuur belangrijker. Bij sperziebonen zit er een wereld van verschillen tussen vers en uit blik. Hetzelfde geldt voor doperwtjes; verse doperwtjes zijn een verrukking. Zelfs die uit de diepvries vind ik nog honderd keer beter dan die uit blik."

“Een betere smaak is geen garantie voor een gezonder product.” Matthijs Dekker, hoogleraar Voedingswetenschappen

Dekker is het met haar eens. "Voor de smaak kun je beter voor vers kiezen, uit blik zijn de groenten veel slapper. En wie een duurzame keuze wil maken, moet voor seizoensgroente of diepvriesgroente gaan. Anders koop je mogelijk sperziebonen die zijn ingevlogen."

Maar puur uit gezondheidsoverwegingen hoef je volgens hem geen verse groente te eten. "Een betere smaak is niet een garantie voor een gezonder product."