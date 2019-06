Ooit geweten dat veel bloemen eetbaar zijn? Sommigen zijn zo los te eten, anderen zien er gewoon leuk uit op je bord. Kweker Dieneke Klompe vertelt er alles over en tipt tien eetbare bloemen.

"Het eten van bloemen is een feestje", zegt Klompe, die eetbare bloemen levert aan restaurantchefs door het hele land. "Eten is geur, kleur en smaak", gaat ze verder. Volgens de expert hoeft het niet altijd maar over vitamines en vezels te gaan, maar ook over onze zintuigen. "Fijngesneden sla is niet zo aantrekkelijk. Maar met bloemen erbij wél."

"Als iets aantrekkelijk is om te zien, is het ook goed voor je eetlust en je algehele gesteldheid. Kleur op je bord helpt daarbij."

Bloemen staan niet in de Schijf van Vijf, maar volgens Klompe weten we nog maar de helft van welke werkzame stoffen er allemaal in planten, kruiden en bloemen zitten. "Je kunt bloemen zo eten, er siroop van maken of er een salade of toetje mee garneren."

Klompe kweekt bijzondere eetbare bloemen, maar ook genoeg bloemen en bloeiende groenten die makkelijk zelf te kweken of te vinden zijn. "Als je zelf wilt plukken is wel voorzichtigheid geboden. Ik adviseer zeker om met een boek in je hand eetbare bloemen te gaan zoeken. Veel bloemen zijn giftig, daarom moet je wel kennis van zaken hebben voor je het bos of de moestuin instormt. Let ook op de omgeving: alle stoffen die in de grond zitten, zitten ook in de plant."

Een overzicht, samengesteld door Klompe, van tien bloemen die nu groeien die eetbaar zijn:

1. Vlierbloesem

"Vlierbloesem groeit nu overal, je kunt er nu op uit om het te plukken. Ze ruiken heerlijk. Je kunt de bloem zo eten, in een beslag frituren en limonade of siroop van maken. Wat suiker en citroen erbij en je bent klaar. De siroop is heerlijk als limonade op een cheesecake of bij kwark."

2. Goudsbloemen

"Iedereen kan goudsbloemen telen: ze groeien makkelijk en ze bloeien lang. Er zijn goudsbloemen in geel, oranje en met rood. De smaak is uniek: ze smaken echt naar goudsbloemen, het is niet met iets te vergelijken. Je kunt ze vers eten of er siroop van maken."

Goudsbloemen: je kunt ze vers eten of siroop van maken. (Foto: Dieneke Klompe)

3. Oost-Indische kers

"Alles van de Oost-Indische kers kun je eten: het blad, de wortels en de bloemen. De bloemen smaken peperachtig en zijn heel goed bij een salade te eten. Daarnaast is de hele plant goed voor je longen en antiseptisch."

4. Lavendel

"Lavendel is een multitalent. De geur is heerlijk en heel uitgesproken. Je kunt de bloemen eten, maar dat is wel een bijzondere smaak. Het is beter om lavendel te verwerken. Zo kun je er bijvoorbeeld lavendelsuiker van maken."

De geur en smaak van lavendel zijn heel uitgesproken. (Foto: Dieneke Klompe)

5. Korenbloemen

"Korenbloemen zijn prachtig om te zien en je kunt ze opeten, maar ze smaken naar niks. Het zijn ideale bloemen voor decoratie, door de mooie kleuren: wit, rood, roze en lichtblauw. Je kunt ze als hagelslag over je gerecht strooien."

"Korenbloemen zijn prachtig, maar smaken naar niks". (Foto: Dieneke Klompe)

6. Bloemen van de kamperfoelie

"Kamperfoeliebloemen kun je eten, maar het blad en de besjes zijn giftig. Dat is dus oppassen geblazen. De bloemen kun je gebruiken als eetbare decoratie, of je kunt er siroop van maken."

7. Bloemen van peultjes

"Alle peultjes bloeien, gele, groene, paarse en sugarsnaps. En al die bloemen kun je eten. De gele peultjes geven de zoetste bloemetjes, omdat de peultjes zelf ook de zoetste smaak geven."

Alle soorten peultjes brengen bloemen voort. (Foto: Dieneke Klompe)

8. Bloemen van kool

"Koolsoorten bloeien als je ze door laat groeien. Bij broccoli komen er knalgele bloemen tevoorschijn. Bij boerenkool ontstaan er leuke bloemen die naar een miniboerenkooltjes smaken."

9. Bloemen van radijsjes

"Als je radijsjes niet oogst om te eten, gaan ze bloeien met bloemetjes die net zo smaken als radijsjes. De bloemen zijn er in allerlei kleuren; wit, roze en paars."

10. Bloemen van rucola

"Er zijn wel vier of vijf soorten rucola, die allemaal verschillend bloeien in gele kleuren. Rucola is van zichzelf peperachtig en pittig en de bloem is dat zeker ook. Maar het bloemetje is nog een beetje zoetig doordat er honing inzit. Lekker om los te eten of op een salade."