Op 1 juni is het Wereldmelkdag, een goed moment om stil te staan bij de zuiveldrank. Hebben we melk echt nodig? En zo ja, waarom dan? Experts reageren op zes uitspraken.

'Twee glazen melk per dag is goed voor je'

"Er wordt door de Richtlijnen Goede Voeding geadviseerd om twee porties zuivel per dag te nemen", zegt Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Kanker aan Wageningen University and Research. "In zuivel zitten belangrijke bouwstenen, zoals calcium, vitamine B12 en B2. Daarbij staat niet aangegeven of het melk, yoghurt of kaas is. Wat je kiest, is niet zo belangrijk, maar wel dat je twee porties zuivel binnenkrijgt. Als je op de calorieën let, is melk een goede optie. Net als karnemelk, magere kwark en yoghurt. Je neemt niet snel te veel zuivel in. Maar twee porties is wel het advies."

Volgens Patricia Schutte van het Voedingscentrum laten recente onderzoeken zien dat melk gezond is. "Een paar porties zuivel per dag gaan samen met een lager risico op bepaalde aandoeningen." Zuivel is opgenomen in de Schijf van Vijf.

'Melk is nodig voor sterke botten'

"Het blijft je hele leven lang goed om melk te drinken, omdat calcium heel goed is voor je botten", zegt Kampman. "Botten moeten blijvend worden opgebouwd en ze worden brozer naarmate je ouder wordt. De vele eiwitten in melk zijn weer belangrijk voor de opbouw van spieren. Op de een of andere manier moet je aan je calcium en eiwitten komen. Melk is hiervoor vooral heel gemakkelijk en wordt ook goed opgenomen door het lichaam."

“Het blijft je hele leven lang goed om melk te drinken” Ellen Kampman, hoogleraar Voeding

Calcium is extra belangrijk voor kinderen en zwangere vrouwen, zegt Schutte. De eiwitten zijn weer extra belangrijk voor ouderen.

'Melk is niet onmisbaar'

Melk is goed, maar volgens Kampman kun je evengoed voor een ander melk- of zuivelproduct gaan. "Dat is fijn voor mensen met lactose-intolerantie, zij kunnen kiezen voor kwark of karnemelk. Sojamelk en havermelk zijn goede vervangers voor veganisten. Let er bij deze producten wel op dat het niet gezoet is, dat maakt het ongezonder. Ook moet er calcium en B12 aan zijn toegevoegd om het een even goede gezonde keus als melk te maken."

'Het drinken van melk leidt tot een ijzertekort'

"Calcium kan er inderdaad toe leiden dat ijzer minder goed en snel wordt opgenomen", zegt Kampman. "Maar veel zuivel leidt niet per se tot een ijzertekort. Als je gezond eet en genoeg ijzer binnenkrijgt, kan het niet snel kwaad. Zoals vitamine C, dat zorgt juist weer voor de opname van ijzer. Uiteindelijk kom je dan gunstig uit."

“In volle melk zitten meer verzadigde vetten dan in halfvolle en magere melk” Ellen Kampman, hoogleraar Voeding

'Melk beschermt tegen darmkanker'

"Mensen die melk en andere zuivel gebruiken, hebben een lager risico op darmkanker", zegt Kampman.

"De calcium helpt om foute stoffen - die je lijf binnenkomen als je verzadigd vet eet - weg te krijgen uit de darmen. Daarom werkt zuivel beschermend. Ja, ons lijf zit ingenieus in elkaar."

'Magere melk is de gezondste keuze'

"Ik zou het op halfvolle melk houden", zegt Kampman. "Het verschil tussen volle melk, halfvolle melk en magere melk is het vetgehalte. In volle melk zitten meer verzadigde vetten dan in de rest. Omdat te veel verzadigd vet niet goed is en de kans op hart- en vaatziekten verhoogt, kun je beter voor een glas halfvolle melk gaan. De andere voedingsstoffen zoals calcium, zijn bij alle drie melksoorten gelijk."

Het Voedingscentrum adviseert te kiezen voor magere en halfvolle varianten.