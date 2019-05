Wie aan een fastfoodrestaurant denkt, denkt niet aan een gezonde hap. Toch zijn er de laatste jaren veranderingen in de branche, door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Welke gezonde opties kun je vinden bij de grootste fastfoodketens?

Het assortiment van McDonald's is de laatste jaren uitgebreid met meer vegetarische opties en salades. Volgens Frank Lindner, trendwatcher op voedingsgebied, is de fastfoodbranche zeker bezig met gezondheid en duurzaamheid.

"Het milieu en de gezondheidswensen van de consument worden steeds belangrijker. Fastfoodrestaurants kunnen hier niet in achterblijven. Ze moeten wel iets in het aanbod hebben wat gezond is, omdat een steeds grotere groep consumenten bezig is met bewust eten."

"Er is inderdaad een markt voor gezonde fastfoodrestaurants en een gezond aanbod", zegt Lars Vierbergen, docent Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. "Maar ik vraag me af of de grootste fastfoodketens op grote schaal gaan meebewegen met deze trend."

Fastfoodbranche in Nederland Het aantal fastfoodrestaurants is de afgelopen vijf jaar toegenomen van 364 naar 422 restaurants, blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies.

85 procent van het marktaandeel is in handen van McDonald's, Burger King en KFC. Onder de overige 15 procent vallen bijvoorbeeld Five Guys, Ellis Gourmet Burger, New York Pizza, Pizza Hut, Chicken Spot en Halal Fried Chicken.

Wat zijn gezonde opties?

Vierbergen denkt niet dat gezondheid bij de grote ketens op één staat. "Ik kan me voorstellen dat ze zich willen vasthouden aan hun eigen doelgroep, die toch voor een bepaalde smaak en beleving komt."

Wat is er bij de drie grote ketens wel te vinden aan gezondere en vegetarische producten? Vierbergen zocht het uit voor NU.nl en lette daarbij op salades, vegetarische producten en suikervrije dranken. De gegevens zijn gebaseerd op het online aanbod.

McDonald's De snack met de minste calorieën is de hamburger: 253 kcal.

Bij McDonald's zijn vijf salades te koop. De salade met kip bevat in vergelijking met de andere fastfoodrestaurants het kleinst aantal calorieën per portie: 137. Er zijn drie vegetarische maaltijdkeuzes: de Veggie McChicken, de Veggie Homestyle Crispy Chicken en een vegetarische side salade. Daarnaast zijn er nog vegetarische ontbijtproducten, zoals de Egg McMuffin, croissants en fruit. Er zijn negen suikervrije dranken te koop.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad dat de BigMac 530 calorieën en 27 gram vet telt en daarmee 'wint' van de calorierijkere Whopper van de Burger King.

Burger King De snack met de minste calorieën is een portie KING Nuggets: 246,8 kcal.

Wie een salade bij de Burger King wil eten, heeft de keus uit drie opties. De variant met kip bevat 279 kilocalorieën, dat net wat meer is dan bij de KFC en flink meer dan bij McDonald's. Er worden vier vegetarische snackvarianten aangeboden, waaronder de Veggie King en Cheese Nuggets en -Fingers. Er zijn twee suikervrije dranken te krijgen.

De Whopper is volgens eerdergenoemd onderzoek van NRC Handelsblad een grotere caloriebom dan de Big Mac: de Whopper bevat 630 calorieën en 38 gram vet.

Kentucky Fried Chicken (KFC) De snack met de minste calorieën is een portie Hot Wings: 95,1 kcal.

De KFC biedt twee salades aan, waarvan de versie met kip 277 calorieën per portie bevat. Er zijn geen vegetarische varianten van producten. Het is niet duidelijk of er suikervrije dranken worden aangeboden.

'Opkomende duurzaamheidstrends niet te vermijden'

De fastfoodketens kunnen de opkomende duurzaamheidstrends volgens Lindner niet vermijden. "Ze zullen steeds meer transparant moeten zijn over hun werkwijze en ingrediëntenlijst, anders worden ze afgeserveerd."

Dat beaamt Vierbergen. "Maar ik denk dat beleid en regels van bovenaf pas voor grote veranderingen zullen zorgen. Denk hierbij vooral aan richtlijnen voor minder zout of vet in een product."