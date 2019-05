Eten en drinken Ketogene dieet is populair: Goed idee om koolhydraat-arm te eten? 40 x gedeeld De ene dieethype is nog niet voorbij of de volgende dient zich al aan: het ketogene dieet is momenteel populair. Wat is het? En heeft het zin als je wilt afvallen of gezonder wilt leven? Tien vragen aan voedingswetenschapper Trudy Voortman.