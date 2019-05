Er worden in Nederland 530.000 geiten en bokken gehouden. We zijn dol op de kaas die de vrouwtjes leveren. In het vlees van de mannetjes is amper interesse. Waarom eten we het niet? En wat gebeurt er met het vlees?

Van de 220 miljoen kilogram geitenmelk die in Nederland wordt geproduceerd, wordt de meeste melk tot kaas verwerkt. Die melk wordt geleverd door geiten. Maar voor het fokken van deze vrouwtjes zijn ook bokken nodig.

Jos Tolboom van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) schat dat maar zo'n 10 procent van het bokkenvlees in Nederland blijft. De rest van het vlees wordt verwerkt tot diervoedsel of naar Zuid-Europa getransporteerd.

Vlees gaat naar Zuid-Europa

Omdat in Zuid-Europa de voorkeur uitgaat naar het vlees van jonge bokjes en bokkenvlees in Nederland niet veel gegeten wordt, wordt het grootste gedeelte van de bokken als lam van een paar dagen oud van een melkgeitenbedrijf naar een bokkenmesterij vervoerd. Daar worden ze in ongeveer een maand tijd tot een gewicht van circa 10 kilo opgefokt en daarna geslacht. Een deel van de bokjes wordt op de melkgeitenbedrijf zelf 'afgemest'.

Er worden ook geiten gehouden op biologische melkgeitenbedrijven. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de biologische geitenstapel in 2018 met een kwart gegroeid is ten opzichte van een jaar eerder.

Zo zijn er 35 biologische melkgeitenbedrijven aangesloten bij Bio Goat Meat, een coöperatie die het vlees van bokken aan de man wil brengen. De aangesloten bedrijven streven ernaar de bokken zo lang mogelijk op het bedrijf zelf te houden en te laten opgroeien, omdat Nederlanders, als ze al bokkenvlees eten, juist vlees van een oudere bok willen. "We merken dat de consument hier niet openstaat voor het vlees van bokkenlammetjes. Daarom is het beter om de bokjes pas op latere leeftijd te slachten", zegt woordvoerder Marieke Louwes.

Bij tien van de aangesloten bedrijven van Bio Goat Meat blijven de bokken zes tot acht maanden op het bedrijf en kunnen ze vrij uitlopen. "Het streven is om dit bij al onze biologische melkgeitenhouders te bereiken", zegt Louwes.

Campagne voor bokkenvlees

Ook Tolboom is voor het ouder laten worden van de bok. "Maar dan moet het vlees wel meer worden gegeten en gepromoot. Dat is het belangrijkste dat we nu moeten doen."

In oktober 2018 organiseerde de zuidelijke tak van de LTO de landelijke campagne Goatober om het eten van bokkenvlees te stimuleren. Restaurants en slagers boden bokkenvlees aan en er werd een nieuw platform opgericht, waar onder andere de verkooppunten van bokkenvlees op staan. Dit jaar wordt er weer een Goatober georganiseerd.

“Het eten van bokvlees zit niet in onze cultuur.” Marieke Louwes, Bio Goat Meat

Waarom krijgen Nederlanders bokkenvlees niet door hun keel? "Wat de boer niet kent, dat eet-ie niet", zegt Louwes . "In Nederland hebben we altijd dieren gegeten die hier veel voorkomen. Geiten zijn pas iets van de laatste decennia. In de zuidelijke culturen, waar van nature veel geiten voorkomen, wordt het vlees wel gegeten."

Geiten geven melk, bokken zijn 'slechts' goed voor hun vlees, waar in Nederland amper vraag naar is. (Foto: 123RF)

Bokkenvlees smaakt naar wild

Volgens Louwes is de smaak van het vlees het best te vergelijken met wild. "Hoe ouder de bok, hoe sterker de smaak. Ook zit er meer textuur in het vlees van oudere bokken, door de ontwikkeling van spieren."

Het eten van bokkenvlees hoeft niet eens op grote schaal, zegt Tolboom. "Er komt niet heel veel vlees van de bokken af. Het zou al mooi zijn als het vaker als een specialiteit wordt aangeboden, zoals reerug."