De broodjekaascultuur is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed en komt daarmee in aanmerking voor een plek op de echte lijst. Waarom is deze cultuur opgenomen en welke broodjes kaas zijn volgens foodbloggers het lekkerst?

Nederlanders en kaas: ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. 97 procent van de Nederlanders eet weleens kaas, blijkt uit onderzoek van de GfK. 83 procent van de Nederlanders vindt dat kaas bij de Nederlandse eetcultuur hoort.

"Het is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed en komt hiermee in aanmerking om echt als immaterieel erfgoed te worden bestempeld", vertelt Maaike van Dam, voorlichter van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. "Om op de lijst te komen, moet er nog een erfgoedzorgplan komen. Hierin moet worden onderbouwd hoe de broodjekaascultuur gewaarborgd gaat worden."

'Broodje kaas is onderdeel van Nederlandse identiteit'

Volgens de indiener van het broodjekaascultuur, bakkerscollectief We Love Baking, zou je kunnen stellen dat het Nederlandse volk een deel van zijn identiteit ontleent aan het broodje kaas. "Het bijzondere aan deze cultuur is dat die in alle lagen van de maatschappij zit. Van jong tot oud ontbijten, lunchen en dineren we ermee", aldus het collectief.

Het gaat echt om de hele cultuur eromheen, zegt Van Dam. "Alleen een broodje kan niet opgenomen worden als immaterieel erfgoed, omdat dit een product is. Dit werkt hetzelfde als bij snert: de snertcultuur is opgenomen."

Alle varianten van broodje kaas horen bij de cultuur

Het gaat binnen de kaascultuur niet alleen om het klassieke broodje, maar om alle varianten die er in omloop zijn. NU.nl heeft vier foodbloggers gevraagd naar hun favoriete versie van het broodje kaas met een twist.

Clubsandwich

"Dit is een broodje kaas, maar dan net even wat meer", zegt blogger Simone van den Berg. "De clubsandwich is een van de populairste recepten op mijn blog. Het is zo lekker omdat je het brood roostert, wat het krokant maakt. Verder zitten er ei, spek en zongedroogde tomaat in, wat ik een heerlijke combinatie vind. De pittige mayonaise maakt het extra smaakvol."

Recept: Simone's Kitchen

(Foto: Simone's Kitchen)

Pantosti met kaas en avocado

"Een pantosti is toch wel mijn favoriet", zegt blogger Sesanne Leeuwenburg. "Lekker goudbruin gebakken aan beide kanten, zodat bij de kaas er pas bij het doorsnijden uit loopt. De combinatie tussen de kaas, avocado en pittige sambal is subliem. Wees niet te zuinig met roomboter. Dikke klodder ketchup erbij en je bent klaar!"

Recept: Sesanne Leeuwenburg

(Foto: The Lion Kitchen)

Broodje kaas met rodeuiencompote

"Dit broodje is een gezondere variant van het standaard broodje kaas", zegt Carla de Wit van Team:Fit. "Voor dit broodje gebruik je 20+-kaas. Die kaas is minder vet en bevat meer calcium dan vettere kaas. En het is niet alleen gezond, maar vooral ook lekker! Wanneer je de kaas en compote serveert op gesneden volkerenstokbrood heb je een lekkere hap."

Recept: Team:Fit

(Foto: Voedingscentrum)

Kaasuibroodje

Voor foodblogger Vanessa Dawson gaat er eigenlijk niks boven een versgebakken broodje met wat boter en kaas. "Maar aan dit kaasuibroodje heb ik goede herinneringen. Het is een knapperige versie met heerlijke gesmolten Goudse kaas, met een vleugje uien erdoorheen. Zalig!"

Recept: Vanessa Dawson

(Foto: CuliNessa)