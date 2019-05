Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Marlies Everaers (66) uit Ulestraten over de spaghetti met smac van haar moeder.

De rest van het dorp zat volgens Everaers nog aan de stamppot, maar haar moeder was in de jaren zestig de tijd ver vooruit in het dorp waar ze woonden. Zij maakte geregeld nasi, bami, macaroni en haar geliefde spaghetti met smac. "Met een hoop sambal, omdat mijn vader graag stoer wilde doen."

Echt comfortfood

De moeder van Everaers zette de spaghetti vaak op tafel als ze het even niet zo breed had. "Ik moest altijd afvalkaas halen bij de kruidenier, want in het recept ging heel veel kaas."

De spaghetti is wel een caloriebom, vertelt Everaers. "Ik maak hem nu op verzoek van onze vier kinderen. Het is echt comfortfood. Snel klaar, maar lekker smeuïg."

Ingrediënten voor 4 personen: 500 gram spaghetti

Groot blik smac

2 grote blikken tomatenpuree

5 uien

Minstens 400 gram geraspte belegen kaas

Sambal oelek

Witte peper

Bereidingswijze