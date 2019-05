Een haar in je eten, veel te veel zout, een ingrediënt waarvoor je misschien wel allergisch bent of dat je echt niet lust. Het overkomt bijna iedereen die weleens buiten de deur eet. Wat doe je als je gerecht tegenvalt?

Als een gerecht niet bevalt, kun je je bord terugsturen naar de keuken. Dat komt volgens horecadeskundige Wouter Verkerk niet zo heel vaak voor, maar als het gebeurt, is de garing van vlees of vis de meest voorkomende reden.

"Gasten willen er zeker van zijn dat kip of varkensvlees helemaal gaar is, omdat ze bang zijn dat ze anders ziek worden."

Overleg met de bediening

Volgens Verkerk kun je maar beter meteen aan de bediening vertellen dat je het gerecht anders voor ogen had. Etiquettedeskundige Roel Wolbrink is het daarmee eens. "Je verpest je eigen avond als je er niet meteen wat van zegt."

Het is gebruikelijk dat medewerkers in de bediening een paar minuten na de presentatie van de gerechten komen vragen of alles naar wens is, vertelt Verkerk. Dat is volgens hem het juiste moment om je onvrede te uiten. "Je kunt dan met de bediening overleggen over de verschillende mogelijkheden."

Zo kun je volgens hem vragen om het gerecht opnieuw te krijgen, maar kun je ook een nieuw gerecht kiezen of het helemaal van de rekening laten halen, omdat je eigenlijk wel voldoende hebt gegeten en geen zin hebt om straks een gerecht te krijgen als je tafelgenoten al klaar zijn met eten. "Maar vertel dat dan wel op een volwassen en rustige manier", vult Wolbrink aan.

In Nederland eten we steeds meer buiten de deur. De omzet van foodservicebedrijven, zoals restaurants, steeg in 2018 met 5,5 procent tot een recordomzet van 20 miljard euro. (Foto: 123RF)

De keuken de kans geven het te herstellen

"Breng het niet beschuldigend, maar vertel wat er volgens jou niet goed is. Dat het vlees is doorgeslagen, er te veel zout in het gerecht zit of dat er iets verbrand is, bijvoorbeeld. Het gaat er niet om wie het fout heeft gedaan, maar om hoe het wordt opgelost."

Mocht je het gerecht niet lekker vinden, dan moet je je volgens Wolbrink wel afvragen of je er iets van kunt zeggen. Dan heb je misschien niet de juiste keuze gemaakt of de juiste vragen gesteld. "Je kunt van tevoren kenbaar maken dat je iets niet lust. Dat gebeurt steeds vaker, want de lijst met wensen van gasten wordt steeds groter."

Tanja Klok van sterrestaurant La Provence in Driebergen herkent dit. Volgens haar mag je je bord altijd terugsturen als de bereiding van het gerecht niet goed is, maar is dat anders als je iets niet lust. "Dan heb je zelf een verkeerde keuze gemaakt."

Verkerk is het daar niet mee eens. "Ik vind dat een klacht van een gast altijd terecht is, ook al is er misschien niets mis met het gerecht. Blijkbaar is het restaurant er dan niet in geslaagd duidelijk te maken wat er geserveerd zou worden."

Dit kun je doen als je gerecht tegenvalt Het rustig en op een volwassen manier kenbaar maken aan de bediening, bij voorkeur op het moment dat de bediening komt vragen hoe het smaakt;

Het gerecht opnieuw laten maken zonder dat ene ingrediënt;

Een ander gerecht bestellen;

Het gerecht van de rekening laten halen.

Je bord terugsturen is een compliment

Volgens beide mannen zijn restaurants juist blij als je ze vertelt dat er iets mis is met je gerecht. Wolbrink: "Voor een restaurant is het juist een compliment als je ze vraagt om je gerecht te herstellen. Als je denkt: dit komt niet meer goed, dan zou je dat niet meer doen, toch?"

"Waar restaurants over het algemeen een hekel aan hebben, is als gasten eerst zeggen tevreden te zijn en na afloop, als hun bord helemaal leeg is, alsnog klagen. Restaurants willen graag tevreden gasten en doen daar over het algemeen alles voor", vult Verkerk aan.

Bij restaurant MaMaKelly in Amsterdam is dat ook het geval. "Wij bieden altijd onze excuses aan. Wij vertrouwen erop dat onze gasten gelijk hebben, ook als ze dat niet hebben."

Daarnaast zijn restaurants vaak bang voor negatieve recensies, vertelt Wolbrink. Klok van La Provence herkent zich daarin. "Als er een haar op het bord ligt, zijn we blij als het vermeld wordt en we een tweede kans krijgen. Niet dat we het pas achteraf ergens lezen."

Volgens Food Service Instituut neemt de buitenshuisconsumptie in 2019 naar verwachting nog eens met 6 procent toe. Dat betekent dat we steeds vaker in restaurants eten.