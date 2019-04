Eten en drinken Hoe een oer-Nederlands product als jenever weer hip wordt 39 x gedeeld Premium labels, hippe verpakkingen en originele smaken moeten het stoffige imago van jenever opkrikken. Dat lukt best aardig, maar of het de nieuwe gin is? "Jenever is wel een trend, maar niet zo gigantisch en zichtbaar als de gin-tonic."