De schil wordt als een gezond onderdeel van het fruit gezien. Maar kan fruit niet beter geschild worden als het bespoten is?

Een kiwi, meloen, appel of perzik: allemaal fruitsoorten waarvan je de schil kunt eten. Volgens het Voedingscentrum zitten in de schil goede voedingsstoffen, zoals vezels en vitamines. Daarnaast hoef je minder eten weg te gooien als je het fruit ongeschild laat. Het is gewoon eetbaar.

Maar zitten er niet veel bestrijdingsmiddelen op de schil? "Bijna al het fruit is bespoten", zegt Marcel Wenneker, senior onderzoeker gewasbescherming aan Wageningen University and Research.

"Er heerst hier in Noordwest-Europa een gunstig klimaat voor schimmels, want het is hier vochtig. Zonder bestrijdingsmiddelen is het bijna niet mogelijk om gaaf fruit te kweken, want er zijn zoveel belagers. Als de consument fruit met wat plekjes zou accepteren, kan de fruitteelt met minder bestrijdingsmiddelen af."

Gelukkig is het bespoten fruit voor 100 procent veilig en gezond, zegt Wenneker. "Er is strenge wetgeving voor het bespuiten. Er mag niks gespoten worden voor het getest is en veilig is."

Daar sluit het Voedingscentrum zich bij aan: "De Nederlandse overheid heeft diverse maatregelen getroffen om uit te sluiten dat mensen te veel bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Er wordt streng op gecontroleerd door onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit."

"Ik zou me dus als consument geen enkele zorgen maken om het effect van bestrijdingsmiddelen op je gezondheid", zegt Wenneker. "Je kunt je beter bezighouden met ongezonde zaken als te veel suiker en zout in voedingsmiddelen."

'De resten bestrijdingsmiddelen zijn verwaarloosbaar klein'

Dus je hoeft fruit niet te schillen of te wassen voor je het eet? "Dat kun je doen, maar de gehaltes van de bestrijdingsmiddelen zijn zo laag, dat je dan de helft van bijna niks eraf schilt of wast. Een betere redenen om het te wassen, is om het eventuele stof eraf te spoelen en omdat Jan en alleman eraan gezeten kunnen hebben." Daar komt bij dat de bestrijdingsmiddelen ook in het fruit trekken, aldus het Voedingscentrum. "Maar de resten zijn verwaarloosbaar klein."

Biologisch fruit is ook bespoten, maar dan met middelen met een biologische oorsprong in plaats van chemische middelen. "Voor je gezondheid maakt het niet uit of je biologisch fruit eet of gangbare. Dat zou je dan om milieuoverwegingen moeten doen."

Volgens Wenner is het puur marketing als supermarkten pronken met fruit zonder residuen (de bestrijdingsmiddelen die achterblijven).

"Want voor de consument maakt dat niet uit voor de gezondheid, bespoten fruit is gewoon veilig."