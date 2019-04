Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Marlin Goethals (28) uit Leusden over de Brabantse worstenbroodjes van haar oma.

"Wie aan Brabant denkt, denkt aan worstenbroodjes", zegt Goethals. Zij doet dat ook, maar dan wel specifiek aan die haar oma vroeger maakte. "Die van de bakker of supermarkt kunnen daar echt niet aan tippen, iedereen die ze geproefd heeft, is het daar mee eens."

Goethals groeide op in Soest, maar als kind ging ze ieder weekend naar haar oma in Brabant. "Ik weet nog goed dat we altijd even moesten bellen als we op de A2 bij Best reden, want dan ging de oven aan."

Merkingrediënten zijn het belangrijkst

Volgens de oma van Goethals draaide het allemaal om de ingrediënten. "Het moeten merkingrediënten zijn. Als mijn oma vroeger boter van een huismerk gebruikte, mislukten de broodjes totaal. Volgens haar dan."

Het gehakt moet van de slager komen en het is heel belangrijk om voldoende zout toe te voegen in het kneedproces. "Regelmatig kregen we te horen dat de broodjes mislukt waren, omdat ze te weinig zout had gebruikt. Daar vonden wij niks van waar, hoor. Ze waren dan alsnog heerlijk."

Tegenwoordig eet Goethals de worstenbroodjes nog bij iedere familiebijeenkomst, omdat haar moeder en nicht de traditie hebben voortgezet om ze dan te maken. "Hopelijk gaat dit recept nog generaties lang mee."

Ingrediënten voor veertig stuks 1 kg bloem

50 gram gist

0,5 liter volle melk

3 tl suiker

200 gram boter

1,5 kg gehakt (half-om-halfgehakt, ongekruid van de slager)

2 hele eieren

Eigeel van 1 ei

12 witte beschuiten

Zout en peper

Verder nodig: oven (250 graden), mixer of keukenmachine en een grote kom.

Bereidingswijze