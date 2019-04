Bouwvakkers hebben bij werk aan een brug in het oosten van Duitsland een 130 jaar oude fles sekt gevonden.

De fles met Duitse mousserende witte wijn zat in een soort tijdcapsule ingemetseld in de brug over de Unstrut in de plaats Nebra.

Het gaat om een fles sekt van het merk Kloss & Foerster, een voorloper van het in Duitsland bekende merk Rotkäppchen. De fabrikant hiervan is blij met de vondst, de fles wordt toegevoegd aan hun bedrijfscollectie en is meteen de oudste fles.

De plaats Nebra krijgt van de firma 1.000 euro voor een uitgave voor de gemeenschap.

De fles werd waarschijnlijk bij de inwijding van de brug in 1886 ingemetseld, melden Duitse media.