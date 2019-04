Het paasweekend staat op het punt van beginnen. Dat betekent voor veel mensen het bereiden van een paasbrunch. Een maaltijd die vooral makkelijk, lekker en zonder zorgen moet zijn. Met deze tips voor brunchgerechten en voor de juiste bereiding van eieren kom je wellicht een heel eind.

Zalmtaartje

"Dit zalmtaartje is altijd een winnaar", vertelt Simone van den Berg van de blog Simone's Kitchen. "Ook is het heel eenvoudig om te maken. En het ziet er feestelijk uit." Naast zalm zitten er roomkaas, avocado en granaatappelpitten in het gerecht.

Bereidingstijd: 30 minuten

Recept en meer informatie

Een makkelijk, maar chic taartje. (Bron: Simone's Kitchen)

Roomboterpaaskoekjes

"Deze vrolijke paaskoekjes zijn ideaal om te maken voor de paasdagen. Lekker eenvoudig en leuk om met kinderen te versieren. De roomboter maakt het koekje zo lekker", zegt Van den Berg. Het deeg is simpel te maken, je moet wel wat vormpjes hebben, maken of kopen.

Bereidingstijd: 90 minuten

Recept en meer informatie

Roomboterkoekjes, leuk om met kinderen te versieren. (Bron: Simone's Kitchen)

Hoe kook je het perfecte ei? "Pas als het water kookt, moet je het ei erin leggen", zegt Simone van den Berg. "Als ik uitga van een groot ei, dan zijn er vijf minuten nodig voor een zachtgekookte variant. Reken zes minuten voor een licht gestolde eidooier. Bij zeven minuten is de dooier gestold, maar nog wel smeuïg. Voor een harde, maar niet kruimelige dooier kook je het ei acht minuten. Het klassieke hardgekookte ei heeft negen minuten nodig."

Ontbijtpizza

"Krijg je veel mensen over de vloer tijdens Pasen? Maak dan deze pizza", zegt Pauline Weuring van de blog Uit Pauline's Keuken. "Je kunt hier met z'n tienen van eten. Ik weet zeker dat je gasten verrast zullen worden door dit gerecht. Het idee van een pizza voor een brunch vinden veel mensen lekker. Ook is het vullend." De pizza is gemaakt van croissantdeeg en bovenop liggen zongedroogde tomaatjes, spek en eieren.

Bereidingstijd: 30 minuten

Recept en meer informatie

Van deze pizza kunnen wel tien personen eten. (Bron: Uit Pauline's Keuken)

Eitje in bladerdeeg

Als een wat kleiner hapje tipt Weuring een eitje in bladerdeeg. "Ik vind dit een leuke en originele manier om eieren te serveren met Pasen. Het is niet moeilijk om te maken, maar het ziet er wel gezellig uit op tafel. Ook smaakt het superlekker, het is net een klein gebakje." De eitjes liggen in een bakje van bladerdeeg met kaas, ham, asperges en avocado.

Bereidingstijd: 35 minuten

Recept en meer informatie

Niet moeilijk om te maken, maar het zit er wel gezellig uit. (Bron: Uit Pauline's Keuken)

Hoe pocheer je een ei? Bij het pocheren van een ei is het belangrijk dat je een scheutje azijn toevoegt aan het kookwater, vertelt Van den Berg. "Breng het water tegen de kook aan, breek een eitje en laat 'm in drie minuten pocheren. Door het azijn stolt het eiwit sneller."

Amandelcroissants

Heb je croissants over van Eerste Paasdag? Rutger van den Broek, kookboekenschrijver en in 2013 de winnaar van het tv-programma Heel Holland Bakt, tipt om deze zeker niet weg te gooien. "Je kunt er weer nieuwe croissants van maken. Dat doen veel Franse bakkers ook zo. Door de suikerstroop worden de oude croissants weer wat vochtiger en door ze te bakken worden ze weer lekker krokant." Nog een tip: Weuring maakt broodpudding van oude croissants.

Bereidingstijd: 40 minuten

Recept en meer informatie

Deze croissants zijn gemaakt van oude croissants. (Bron: Erik Spronk)

Kwarkbroodjes

"Wat is er nu leuker dan een vers zelfgebakken broodje met Pasen?", zegt Van den Broek. "Dit kwarkbroodje is een rijk broodje gevuld met rozijnen en gedroogd fruit. Lekker met roomboter of abrikozenjam. Het is niet heel moeilijk en het deeg kun je al een dag van tevoren maken, zodat je het voor de brunch alleen nog hoeft af te bakken. En dan ruikt je huis heerlijk naar brood."

Bereidingstijd: 40 minuten

Recept en meer informatie

Een rijk gevuld broodje, lekker met roomboter of jam. (Bron: Harold Pereira)