Premium labels, hippe verpakkingen en originele smaken moeten het stoffige imago van jenever opkrikken. Dat lukt best aardig, maar of het de nieuwe gin is? "Jenever is wel een trend, maar niet zo gigantisch en zichtbaar als de gin-tonic."

'De gin-tonic-hype is voorbij', meldde Algemeen Dagblad afgelopen januari in een artikel over de horecatrends van 2019. Precies een jaar eerder verklaart Retailtrends.nl jenever tot de nieuwste trend op drankgebied. Nog een jaar eerder schrijft ook Het Financieele Dagblad hoe jenever weer hip wordt.

Zo wordt een dranktrend geboren

Gaan we deze zomer massaal aan de jenever? Het zou niet de eerste keer zijn dat een oudemannendrankje een opleving maakt. Gin, nota bene de Engelse afgeleide van jenever, deed het de afgelopen jaren ook. De gin-tonic vind je tegenwoordig in vrijwel elke horecazaak.

“De hype rond gin-tonic begon in Barcelona” Vincent van Dijk, trendwatcher

"Die hype startte in Barcelona", zegt Vincent van Dijk van trendbureau HBMEO. "Daar zagen Nederlanders Spanjaarden gin-tonic drinken uit van die grote bellen. Die wilden ze hier ook drinken. Slijterijen gingen ermee aan de haal, horecazaken zetten een hele rits aan hippe gin-merken op de kaart en steeds meer mensen gingen zelf experimenteren met specerijen. Zo verspreidt een trend zich als een olievlek."

Een knap staaltje marketing, zegt Tess Posthumus, die in de top vier van 's werelds beste bartenders staat. "Hendricks, bijvoorbeeld, verkocht haar gin niet meer in suffe flessen, maar in hippe apothekersflessen. Daarnaast bedachten ze allerlei originele manieren om de gin te serveren."

Dranktrends in 2019 Jenever: "Zo'n grote hype als gin-tonic zal jenever niet snel worden, maar de drank schudt haar stoffige imago langzaam van zich af", zegt Posthumus.

Cocktails: Nadat Nederlanders het onder het mom van 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' jarenlang bij bier en wijn hielden, heeft de gin-tonic-hype ervoor gezorgd dat we ook andere cocktails ontdekken. "Cocktailshakers zijn nu bijvoorbeeld heel normaal, terwijl je die voorheen eigenlijk alleen in hotelbars zag", zegt Posthumus.

Non-alcoholisch: "Er is steeds meer alcoholvrij bier, wijn of bubbels te krijgen, net als een enorme hoeveelheid aan een nieuw soort softdrinks", zegt Van Dijk.

Ambachtelijke softdrinks: Volgens Van Dijk kon je vroeger kiezen tussen Cola, Fanta of jus d'orange. "Inmiddels is er vaak ruime keus uit allerlei hippe, ambachtelijke frisdranken met bijzondere ingrediënten."

Is jenever de nieuwe gin?

De gin-tonic domineert nu al een aantal jaar de terrassen. Is het dan nu de beurt aan jenever? Van Dijk snapt waar die geluiden vandaan komen. "Jenever is de moeder van gin, dus daar kom je al snel bij uit." Tel daarbij op dat lokale producten de afgelopen jaren erg in trek waren, en jenever is dat bij uitstek. Maar jenever hét nieuwe drankje? Zo'n vaart ziet Van Dijk het nog niet lopen.

Na jaren van stilstand lopen de jeneverlabels qua innovatie nog mijlenver achter op gin-labels, al wordt er nu een inhaalslag gemaakt. Hippe twintigers en dertigers richtten kleine labels als Jajem en Kever Genever op, met frisse logo's, moderne flessen en hoge kwaliteit. Maar de jenever-revival is volgens Posthumus echt in gang gezet door het merk Bols.

“Jenever is een trend, maar niet zo gigantisch als de gin-tonic-trend” Tess Posthumus, een van 's werelds beste bartenders

Posthumus: "Zij waren de eersten die na jaren van niks weer nieuwe jenevers op de markt brachten. In 2008 gingen zij als allereerst weer wereldwijd exporteren. Dit hebben ze ondersteund met 'brand ambassadors', het House of Bols-museum en de organisatie van competities voor bartenders."

Onder bartenders is de liefde voor jenever inmiddels hernieuwd. "Doordat het product verbetert en vernieuwt, wordt het meer aangeboden in de horeca én prijst barpersoneel het sneller aan", zegt Posthumus. "Jenever is duidelijk een trend, maar niet zo gigantisch en zichtbaar als de gin-tonic."

Een Negroni waarbij je de gin vervangt door jenever is volgens Posthumus heerlijk. (Foto: Cocktails met Tess)

Nederland jeneverland

"Mensen zijn vergeten wat voor mooi product jenever eigenlijk is", zegt Posthumus, die enthousiast vertelt over de eeuwenlange geschiedenis van de borrel. Zo waren er ooit meer dan 350 distilleerderijen in Schiedam alleen.

Hollandse jenever werd jarenlang over de hele wereld geëxporteerd, maar die hoogtijdagen waren voorbij toen de markt na de Tweede Wereldoorlog werd overspoeld met spotgoedkope jenevers die aan kwaliteit te wensen over lieten.

Posthumus: "Ongeveer een kwart van de klassieke cocktails was vroeger in Amerika op basis van jenever. Pas toen de export afnam, werd jenever vervangen door gin." Nu de kwaliteit én de marketing van jenever weer voldoende aandacht krijgt, is Nederland (en de wereld) opnieuw klaar om jenever te omarmen.