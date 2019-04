Wie plantaardig eet, kan tegenwoordig óók prima snacken. Want van veel snacks is er nu ook een veganistische variant. Is dit een nieuwe trend?

Volgens voedingstrendwatcher Anneke Ammerlaan is het dat zeker. "Sinds midden 2017 is er van alles op de markt gebracht. Van veganistische gehaktballetjes, bitterballen, loempia's, inktvisringen en vlammetjes tot kapsalons, hamburgers, gyros en zelfs sashimi."

Ammerlaan denkt dat er verschillende redenen zijn voor de populariteit van plantaardige gefrituurde snacks. Zo is een veganistische kapsalon door zijn nieuwheid volgens haar "spannend", waardoor ook mensen die normaal gesproken vlees eten het interessant vinden.

Daarnaast helpt het voor het schuldgevoel. Van vegananistisch junkfood, dat voelt alsof het gezonder en duurzamer is, krijg je juist een goed gevoel, denkt de trendwatcher.

“Veganistisch eten is soms zelfs lekkerder dan de vleesvariant.” Anneke Ammerlaan, voedingstrendwatcher

Een andere reden voor de trend is dat veganistische snacks tegenwoordig ook gewoonweg heel lekker zijn, zegt Ammerlaan. "Drie jaar geleden moest je nog inboeten op smaak, maar het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Daardoor kan veganistisch eten nu zelfs lekkerder zijn of beter bij je smaak passen dan de vleesvariant."

'Plantaardige snacks geven mensen een soort handvat'

De trend speelt zich vooral af onder studenten en in de grote steden. Ammerlaan: "Tussen stad en platteland zien supermarkten in hun cijfers een steeds groter verschil in wat er gekocht wordt. Aan de andere kant zie ik zelf het ook steeds meer in de regio gebeuren. Het allerbelangrijkste is dat restaurants hun gerechten niet aanprijzen als veganistisch, want dan krijgt het een te hoog geitenwollensokkengehalte en bestelt niemand het meer."

Behalve bij de Vegan Junkfood Bar in Amsterdam dan, zegt Ammerlaan. Dit restaurant is volgens haar een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van de veganistische snacks. "Zij maakten veganistisch junkfood toegankelijk en zijn een soort aanjager geweest voor de industrie. Ik denk dat iedereen uit de horecabranche daar wel een keer is gaan proeven."

"Veganisme is nu eenmaal een hele grote trend en de meeste mensen willen hun gedrag veranderen, maar ze weten niet goed hoe. Met plantaardige snacks krijgen ze een soort handvatten en dat is precies waar mensen nu op zitten te wachten."

Veganistische sashimi, bitterballen, hamburgers en shoarma

Dat denkt Mireille Sanches van de Vegan Junkfood Bar ook. Op 27 april 2017 ging hun eerste veganistische snackbar op het Staringplein in Amsterdam open. "Het veganisme was toen al een beetje in opkomst, maar een snackbar met alleen veganistisch junkfood was er nog niet. Wij verkopen onder andere veganistische kapsalons, sashimi, bitterballen, hamburgers en shoarma, al hoeven onze producten niet per se op een bestaand product te lijken."

In 2017 was het concept innovatief, maar dat is het volgens Sanches tot op de dag van vandaag nog steeds. "Er waren geen concurrenten. Voorheen hadden mensen het beeld dat veganistisch eten iets was voor geitenwollensokkentypes, maar ik denk dat wij die reputatie om zeep hebben geholpen."

Of het concept tien jaar geleden ook kans van slagen had, weet Sanches niet. "Er zijn nu veel meer veganistische producten op de markt die het mogelijk maken om te innoveren. Daarnaast denk ik dat de mens de laatste jaren echt aan het veranderen is en beseft wat voor een meerwaarde het heeft om plantaardig te gaan leven."

'Binnenkort overal veganistische snacks in supermarktschappen'

Eke Bosman recenseert onder de naam Snackspert snacks op Instagram. Hij ziet ook dat er een ontwikkeling gaande is. "Ik denk dat we binnenkort overal veganistische snacks in de supermarktschappen of snackbartoonbanken zien liggen."

Van alle snacks worden kroketten het meest gegeten in Nederland, tonen cijfers van de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSW) aan. Zo'n 85 procent van de Nederlanders eet er soms of met regelmaat één, bij voorkeur buitenshuis.

“Veganistische snacks winnen het de komende honderd jaar niet van originele snacks.” Eke Bosman, Snackspert

Volgens Bosman zijn mensen gewoontedieren. Daarom zullen ze niet zo snel helemaal overstappen op de veganistische varianten.

Hij denkt dan ook niet dat plantaardige frikandellen en kroketten het ooit van de originele gaan winnen. "In ieder geval niet in de komende honderd jaar."

'Veganistische snacks zijn een beleving'

Ondertussen heeft de Vegan Junkfood Bar vier vestigingen in de hoofdstad en gaat komende zomer het eerste filiaal in Rotterdam open. De populariteit blijft groeien. Omdat er vooraf niet gereserveerd kan worden, staan er geregeld lange rijen voor het restaurant.

Mensen komen er voor het avontuur, denkt Sanches. "Klanten komen in ieder geval de eerste keer om iets nieuws te proberen. Ik denk dat een bepaald deel van hen de motivatie heeft om minder vlees te eten, maar niet goed weet hoe. Hier wordt er niet gecompenseerd op smaak, ook al is het veganistisch. Daarnaast is het allemaal heel mooi opgemaakt, met kleurrijke sauzen en bloemetjes. Dat maakt het een soort beleving."

Dat plantaardige gefrituurde snacks vooral populair zijn onder studenten, zien ze bij de Vegan Junkfood Bar niet. "Hier komen mensen van jong tot oud, die zowel vegan als niet-vegan zijn. Toeristen, maar ook Amsterdammers. Je ziet hier letterlijk een tafel met een jong gezin, daarnaast een tafel met een stel senioren en daarnaast weer een tafel met toeristen."