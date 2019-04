Sommige recepten zijn al járen oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Jacoba Dokter (61) over de bijzondere mosselhachee van haar moeder.

Zodra de R in de maand was, werd er door het gezin Dokter, dat op Ameland woonde, van alles met mosselen gemaakt. De moeder van Jacoba had in het verleden een restaurant en kookte daarom graag. Haar vader was hobbyvisser en haalde zelf mosselen uit zee.

Jacoba ging dan vaak mee. "Dan moest je met je handen onder water, want daar waren de mosselen het schoonst. Dat was koud, joh!"

Zodra de buit binnen was, maakte haar moeder er iets lekkers van. Zoals mosselhachee. Dat is volgens Jacoba een soort gestoofde vis, maar dan met heel veel uien.

“De smaak brengt me weer helemaal terug op het eiland.” Jacoba Dokter

Bekend recept op Ameland

Op Ameland is het volgens haar een bekend recept, maar ergens anders is ze het nog niet tegengekomen. "De smaak van deze mosselhachee brengt me weer helemaal terug op het eiland."

Tegenwoordig eet Jacoba de mosselhachee niet zo vaak meer, haar eigen man houdt niet van vis.

"Een paar jaar geleden heb ik het gemaakt voor een eetfeestje bij mijn broer. Toen vroegen ze of iedereen iets wilde maken en dat leek mij een goede gelegenheid voor een grote pan mosselhachee. Net zoals vroeger. En daarbij is het ook nog eens makkelijk te maken voor een grote groep."

Ingrediënten Gekookte mosselen

1 kilogram witte uien

1,5 à 2 liter water

2 laurierblaadjes

Mosselkruiden

Zout en peper

Mosterd

2 eetlepels azijn

Nootmuskaat

Een blokje visbouillon

Maizena

Roomboter

Eventueel citroensap

Bereiding

"De uien licht smoren, de saus maken met alle ingrediënten behalve de maizena, boter en mosselen. Dit laat je zachtjes koken tot de uien zacht zijn. Dan bind je de saus met maizena en een klont boter."

"De mosselen was je met water en een beetje zout en verwarm je vervolgens mee. Het smaakt lekker met gekookte aardappelen."

