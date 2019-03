Eten en drinken 'Detoxen heeft geen enkel effect op de giftige stoffen in je lichaam' 77 x gedeeld "Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen belangrijk voor je huis, maar ook voor je lichaam." Grote kans dat je dit zinnetje weleens ergens gelezen hebt. Een (voorjaars)detox zou moeten helpen om giftige stoffen in je lichaam sneller af te voeren. Wat is hiervan waar?