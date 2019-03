Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Henriette Wenen (49) over de Molukse lemper, die ze leerde van haar tweede familie.

Lemper is een kleefrolletje met gehakt of kip met kruiden, kokosmelk en bananenblad, vertelt Wenen. Dit wordt meegekookt in de rijst. "Hierdoor krijgt het een speciale smaak. Eigenlijk moet je het zien als een soort sushirolletje, met in het midden de vulling. Bij sushi is dit vaak vis of groente, maar bij de lemper is het vlees."

'Altijd lekkers op tafel'

Wenen leerde het maken van lemper van de moeder van een schoolvriendin. Ze ging daar regelmatig tussen de middag eten en keek dan toe hoe er werd gekookt. "Er stonden altijd lekkere dingen op tafel, maar de lemper was toch wel mijn favoriet."

“In de Molukse keuken ging het er anders aan toe dan thuis” Henriette Wenen

Omdat de moeder van de schoolvriendin van Molukse afkomst was, ging het er in de keuken heel anders aan toe dan bij Wenen thuis. "Ze heeft me uitgelegd waar alle kruiden die ze gebruikte vandaan kwamen en wat die dan weer deden met de gezondheid."

Van moeder op dochter op vriendin

Het recept voor de lemper ging over van moeder op dochter, maar dus ook op Wenen. "Daar ben ik heel trots op, we waren heel close. Inmiddels is ze overleden, maar dit recept doet me nog altijd aan haar denken."

Ingrediënten 500 gram kleefrijst

Klein blikje kokosmelk

2 pandanbladen

500 gram kipfillet

2 sjalotjes

1 stengel citroengras

2 citroenbladjes

1 à 2 teentjes knoflook

Verse geelwortel (kurkuma)

1 bouillon blokje

1 theelepel gemalen koriander (ketoembar)

Halve theelepel komijnzaad (djintan)

Kokosmelk

Bereiding

"Was de rijst tot er geen wit water meer van afkomt en kook het daarna in een grote pan water. Daarbij doe je ook de kokosmelk, het pandanblad en de sereh.

Voor de vulling kook je de kip zachtjes in wat water met zout en peper. Daarna pluk je de kip uit elkaar, fruit je de uien, knoflook, de kruiden, kokosmelk, citroenblaadjes en sereh. Die laatste twee haal je er later weer uit, die zijn er alleen voor de smaak.

Om de lemper te rollen, heb je iets nodig waarmee je dat handig kunt doen, zoals een sushirolmatje of wat plastic folie. Daarop leg je een laagje rijst in een vierkante, platte vorm. Hierover leg je in de breedte een streep van het vlees. Als laatste rol je hem op, zodat de vulling in de rijst komt te zitten en er een rolletje ontstaat.

Het lekkerste vind ik om ze lauw warm op te eten, maar je kunt ze ook invriezen en later in een stoommandje weer opwarmen."

Ook vertellen over een bijzonder familierecept? Laat een reactie achter onder dit bericht.