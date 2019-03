Met een smoothie krijg je eenvoudig een extra portie groenten en fruit binnen. Experts leggen uit hoe je zelf dit gezonde drankje in elkaar draait.

"Smoothies zijn al een tijdje erg populair, zowel met fruit als met groenten", vertelt Marleen Vriesenga, eigenaresse van een juice- en smoothiebar in de binnenstad van Utrecht. "Je ziet smoothies steeds vaker in lunchrooms op de kaart staan."

Smoothies bestaan in allerlei variaties. Maurits Schuijf gaat met zijn mobiele smoothiebar door het hele land. "Op evenementen serveren we vaak drie gangbare soorten: een romige, een fris-zure en een hele zoete. Niet overal in Nederland zijn mensen gewend aan smoothies. Op die plekken doet vooral de zoete variant het goed."

Vriesenga: "Mijn kaart verandert mee met de seizoenen, maar twee combinaties blijven altijd: de orange-ginger en de groene lean-green. Met name deze laatste is erg geschikt voor beginners. Je hebt wel een groene smoothie met spinazie, maar door de toevoeging van fruit is die toch lekker zoet." Schuijf herkent dat. "Onze mango-green met spinazie en veel mango is inderdaad populair."

Superfoods en sapjes worden populairder

Nieuwe combinaties waaien over vanuit de Verenigde Staten. Zo ziet Schuijf dat er meer superfoods in recepten zitten. "Gojibessen of spirulina bijvoorbeeld, of matchapoeder. Niet alle superfoods zijn lekker om zo te eten, maar gooi ze in de blender en je krijgt ze toch binnen."

“Na het nemen van een gembershot komt de stoom uit je oren.” Marleen Vriesenga, eigenaresse van een juice- en smoothiebar

Daarnaast worden sapjes steeds populairder. Vriesenga: "Heb je selleryjuice weleens geprobeerd? Puur bleekselderijsap, goed voor de vochtafdrijving, voor de huid en voor wie gewicht wil verliezen. Niet per se lekker, maar wel gezond." Schuijf: "Aan bleekselderijsap hoefde ik minder lang te wennen dan verwacht trouwens. Na twee dagen ging het wel."

Een andere trend is het gembershot. "Zeker in de winter, het maakt je lekker warm", aldus Vriesenga. "Ze noemen dit shotje ook wel de gezonde espresso, je motor gaat hiermee gelijk aan in de ochtend. Maar de stoom komt uit je oren."

Tips voor het maken van een smoothie Zoet? Mix dan groenten met een stuk fruit.

Extra koud? Voeg een ijsklontje toe of gebruik bevroren fruit.

Blenden als een professional? Voeg ingrediënten in lagen toe en controleer vooraf of de blender stevig genoeg is voor ijsklontjes en bevroren fruit.

Blender of slowjuicer

Wie aan de slag wil in de keuken kan kiezen tussen de blender en de slowjuicer. "Het zijn echt twee verschillende apparaten", legt Vriesenga uit. "Met de slowjuicer krijg je sap, deze is erg geschikt voor hard fruit en groenten zoals wortel en bleekselderij. Met de blender krijg je een dikkere mix en de meer voedzame smoothies."

“Het drinken van groenten en fruit verzadigt minder dan als je het eet.” Maaike de Leeuw, Nationaal Actieplan Groenten & Fruit

Schuijf: "Bij sap mis je natuurlijk wel de vezels, die zijn er dan uit." Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groenten & Fruit beaamt dit: "Het drinken van groenten en fruit verzadigt minder dan het eten van groenten en fruit. Smoothies en sapjes tellen niet mee voor je dagelijkse portie. Maar kies je voor een smoothie, maak er dan eentje zelf."

Kies maximaal vijf ingrediënten

Welke soort dan ook de voorkeur heeft, experimenteren met smaken is volgens de experts het leukste. "Begin eens simpel, met sinaasappelsap en een banaan", tipt Schuijf. "Vervolgens kun je er van alles aan toevoegen. Ananas en kokosmelk bijvoorbeeld. Of een limoentje."

Vriesenga: "Ik vind eigenlijk alles lekker en mix veel door elkaar. Kies wel maximaal vijf ingrediënten, anders proef je ze niet meer."

Een onbekende groente proberen kan ook. De Leeuw: "Deze maand vind je nog kalettes in de winkel, een soort koolrosetjes met krullende, paars-groene bladeren. Het is een kruising tussen boerenkool en spruiten. Kalettes hebben een zoete, nootachtige smaak en zijn rijk aan vitaminen, mineralen en vezels. Prima voor een smoothie."

Als vloeistof gebruikt Vriesenga het liefste sap. "Maar niet uit een pak, dan komen er weer suikers en E-nummers mee." Schuijf: "Water werkt ook en is qua calorieën de beste optie. Maar je drankje wordt daarmee wel wateriger. Wil je juist een romige variant, voeg dan eens kokosmelk, yoghurt of een avocado toe." Een recept exact volgen hoeft volgens hem ook niet. "Sommige ingrediënten zijn essentiëler dan andere. Hou je niet van matchapoeder? Gewoon niet toevoegen dan."

Recept voor smoothie mango-green

Ingrediënten 100 gram mango

50 gram ananas

handjevol spinazie

150 - 200 ml verse sinaasappelsap

Optioneel: theelepeltje matchapoeder

Bereidingswijze

Voeg de ingrediënten in lagen toe aan de blender. Zo raakt de blender niet oververhit en worden alle ingrediënten mooi gemixt tot een gladde smoothie.

Begin met de vloeistof. Voeg vervolgens de bladgroenten toe en als laatste het fruit. Blend op een lage stand, voer de snelheid op en blend voor ongeveer dertig seconden.

Bron: Shakes On Wheels