Sommige recepten zijn al járen oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Astrid van de Ven (48) over de Servische aardappeltjes van haar moeder.

Van de Ven was acht jaar oud toen ze de aardappeltjes voor het eerst kreeg voorgeschoteld.

Haar moeder had geen zin om boodschappen te doen, dus flanste ze iets in elkaar van wat ze nog had liggen. Dat waren aardappelen, speklappen, uien, erwtjes en worteltjes.

"We vroegen ons af wat het zou worden", zegt Van de Ven. "Mijn moeder zei dat het 'heel speciaal' werd: Servische aardappeltjes."

Nog nooit in Servië geweest

Toen Van de Ven ouder werd, vroeg ze aan haar moeder hoe het gerecht eigenlijk aan zijn naam was gekomen. Een Servisch recept is het namelijk niet. Het gezin was zelfs nog nooit in het land geweest. "Ze bedacht het ter plekke."

“Iedereen lust de Servische aardappeltjes van mijn moeder.” Astrid van de Ven

De Servische aardappeltjes staan ook nu, zo'n veertig jaar later, nog geregeld bij Van de Ven op tafel. Voor de zekerheid heeft ze altijd een zak bevroren aardappelblokjes in de vriezer. Ze maakt het recept vooral vaak als er een grote groep blijft eten. "Dat komt omdat het makkelijk te maken is voor een grote groep, maar ook omdat het altijd een succes is. Iedereen lust het."

Gerecht staat symbool voor gezelligheid

Vroeger aten ze het gerecht ook meestal met een grote groep. De familie van haar vader schoof op zondag aan. Dan stond Van de Ven met haar moeder in de keuken om te helpen met het in blokjes snijden van de aardappels.

"Mijn moeder vond het zo bewerkelijk voor zo'n grote groep dat ze er niet altijd zin in had om het te maken. Daarom hielp iedereen met het snijden. Door deze herinneringen staat het gerecht voor mij symbool voor gezelligheid, familie-etentjes en huiselijkheid."

Ingrediënten (voor vijf personen) 600 gram speklappen

5 uien

250 gram diepvrieserwtjes en -worteltjes

600 gram aardappelblokjes

Peper en zout

Nootmuskaat en paprikapoeder

Bereidingswijze