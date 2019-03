Tijdens de Nationale Restaurant Week van 11 tot 17 maart bieden veel en soms heel chique restaurants een voordelig drie- of viergangenmenu aan. Daarnaast zijn er soortgelijke acties, zoals van TheFork bij Albert Heijn. Wat is de zin hiervan voor restaurants en lekkerbekken?

Nederland telt zo'n 13.463 restaurants, blijkt uit cijfers van HorecaDNA uit 2018. Van deze restaurants hebben 8.309 een buitenlandse keuken en 5.154 een Nederlands-Franse keuken. 110 restaurants hebben een of meerdere Michelin-sterren.

Ongeveer 650 restaurants doen mee aan de Nationale Restaurant Week, die momenteel bezig is en zondag 17 maart eindigt. Veel horecazaken die een ster op zak hebben (41 restaurants) bieden tijdens deze actieweek ook een menu aan voor een gereduceerd bedrag (vanaf 28,50 euro voor drie gangen).

Ook Nikolien Verstraelen, eigenaar van een restaurant in Nijmegen, doet mee. "Het doel is dat de bezoekers met een positief gevoel weggaan. En wie weet praten ze er later over met andere mensen."

Promotieweek voor restaurants

De Nationale Restaurant Week wordt voor de dertiende keer georganiseerd. Het idee ontstond in de crisis, toen mensen minder geld uitgaven aan een etentje in een restaurant. Nog steeds is de week, die in het voor- en najaar plaatsvindt, bedoeld als promotieweek voor restaurants, zegt initiatiefnemer en organisator Jeroen van den Brink van DiningCity.

“We zijn best een prijzig restaurant en daardoor niet voor iedereen toegankelijk.” Nikoline Verstraelen, restauranteigenaar

Sommige mensen die tijdens de actieweek een tafel reserveren, zien het vooral als een mogelijkheid om eens chique te tafelen zonder de hoofdprijs te betalen. "De reserveringen in het hoogste segment (zoals zaken met een of meer Michelin-sterren, red.) gaan het snelst", vertelt Van der Brink.

Verstraelen: "We zijn best een prijzig restaurant en daardoor niet voor iedereen toegankelijk, zoals voor grotere gezelschappen. Tijdens de week zien we wat meer gezinnen en mensen die goedkoper uit eten willen."

Drie jaar op rij

Yldou van Dijk (30, zie foto) is zo'n bezoeker. Ze heeft al ruim drie jaar op rij een tafel gereserveerd tijdens de actieweek: "Het is een laagdrempelige manier om nieuwe restaurants uit te proberen, zonder meteen heel veel geld kwijt te zijn."

Ze gaat niet per se voor een sterrenrestaurant. "Ik vind het leuk om naar een restaurant te gaan waar ik anders niet meteen aan denk en eet het liefst ook iets wat ik zelf niet zo snel zou kiezen."

Tientallen acties

Volgens de woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de week een commerciële actie van DiningCity. "Het staat in een rij met tientallen andere acties, zoals The Fork (voorheen IENS, red.) bij Albert Heijn, waarbij je kunt sparen voor een gratis tweede hoofdgerecht."

Restaurants betalen voor de Nationale Restaurant Week een bijdrage aan de organisatie om mee te mogen doen. Verstraelen vindt het wel een duur grapje: ze draagt meer dan 500 euro per jaar af aan de organisator.

De KHN adviseert restaurants goed na te denken over wat een betreffende actie zal opleveren en of ze de korting wel kunnen bieden. "Ons advies is: blijf rekenen", zegt voorzitter Robèr Willemsen. De actie brengt waarschijnlijk nieuwe gasten die anders niet zouden komen. Maar de hamvraag is of ze ook terugkomen."

'Het zijn mensen die op een koopje afgaan'

Mensen kunnen voor een gereduceerde prijs een restaurant proberen. Maar komen ze inderdaad ook terug? "Op basis van de reviews van gasten, zien we dat 68 procent stelt nog eens terug te willen komen. Dat aantal is alle jaren constant", aldus DiningCity.

Vaste bezoeker Van Dijk zegt zeker terug te zijn gegaan naar restaurants waar ze tijdens de Nationale Restaurant Week is geweest. "Ik ga graag uit eten en als een restaurant bevalt, dan wil ik daar ook wel de gewone prijs voor betalen."

“Als een restaurant bevalt, dan wil ik daar ook wel de gewone prijs voor betalen.” Yldou van Dijk, bezoeker restaurantweek

Lisa ten Holt van een deelnemend restaurant in Utrecht denkt dat haar deelname aan de actieweek geen extra klandizie oplevert. "Het is maar zo'n vijf keer gebeurd dat er bezoekers van de Restaurant Week terugkwamen. Het zijn mensen die op een koopje afgaan, daarna komen ze niet zoveel meer terug. Dat zit een beetje in Nederlanders."

Toch doet ze mee aan de week, omdat ze hoopt dat het haar restaurant een boost geeft. "Je spreekt eens een ander publiek aan, mensen die we normaal misschien niet zouden bereiken. Het bruist de hele week, dat geeft iets levendigs."