Sommige recepten zijn al jaren oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Anneliese Vonk (60) over het stoofpotje van haar inmiddels overleden man Theo.

Vonk was 35 jaar lang getrouwd met een kok, waardoor ze nooit hoefde te koken. Volgens hem kon ze dat ook helemaal niet. Ze runden in totaal drie restaurants, waarin Theo chef-kok was en Anneliese gastvrouw.

"We hadden onze eigen varkens, een moestuin en een kas. Ik maakte daar weleens dingen van in, zoals jam, maar Theo stond achter de potten en de pannen."

In 2011 werd er bij Theo galwegkanker geconstateerd en besloten ze de deuren van hun restaurant te sluiten. Hij kwam de ziekte niet te boven. "Na zijn overlijden kwam de familie mij eten brengen, want ze wisten dat ik niet kon koken. Mijn zus gaf me een stoofschoteltje en zei dat er nog wel rijst bij moest. Toen dacht ik: dat kan ik helemaal niet maken. Ik voelde me toen zo dom."

'Troosteten' voor een grote groep

Eén van de eerste recepten die Vonk zelf ging maken, was Theo's stoofpotje. Daar was iedereen altijd gek op, vertelt ze. "Ik deed het met zijn aantekeningen en met wat ik nog wist van hoe hij het deed. In mijn keuken had ik een foto van hem staan en als ik even niet meer wist hoe ik verder moest, keek ik naar hem."

Het stoofpotje is voor Vonk echt troosteten. Niet alleen omdat het kruidig eten is, maar ook omdat je het vanwege de grote hoeveelheid vlees meteen voor een grote groep mensen maakt. "Samen met hen ga ik dan aan tafel zitten en mijn sores delen, dan proef ik gewoon de dankbaarheid."

Ingrediënten (voor acht personen) 2 kilo runderstoofvlees

2 uien

4 dl volle rode wijn

4 dl runderboullion

3 laurierblaadjes

10 jeneverbessen

Peper en zout

1 tl ketoembar, djahé en djintan (komijn)

Olijfolie

1 blikje tomatenpuree

Bereidingswijze

Laat het vlees op kamertemperatuur komen en snij het vlees in flinke dobbelstenen. Dit bestrooi je met peper, zout, ketoembar, djahé en djintan. Verwarm de oven voor op 150 graden. Het vlees bak je goed bruin in een koekenpan met olijfolie, waarna je het overschept in een braadpan. Bak de uien in het overgebleven vet lichtbruin tot ze zacht zijn. Roer hier het blikje tomatenpuree in en laat dit, om te ontzuren, even meebakken. Dit mag bij het vlees. Giet nu de wijn en de bouillon in de pan en roer de laatste restjes aanbaksel van de bodem los. Schenk dit vervolgens over het vlees, zodat het helemaal onder komt te staan. Als laatste voeg je nog de laurier en jeneverbessen toe. Dek de braadpan af met bakpapier en zet de pan in het midden van de oven. Elk half uur doorroeren en even controleren of het vocht niet te snel verdampt en dat de temperatuur niet boven de 160 graden uitkomt. Na circa twee uur is het vlees gaar en zacht.