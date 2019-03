Van 11 tot 17 maart vindt de Nationale Week Zonder Vlees plaats. Deze week is bedoeld als stimulans om slavinken en gehaktballen een keer te laten staan. NU.nl heeft ter inspiratie een meesterkok, culinair journalist en studentenkok gevraagd naar hun beste en lekkerste vegetarische recepten.

Recept 1: Pittige pompoensoep (vier personen)

"Dit is comfortfood, waarmee je jezelf en je dierbaren voedt, maar ook verwarmt en verwent", zegt Colette Beyne van de blog De keuken van Colette over haar pittige pompoensoep. "Kortom: het is eten waar je gelukkig van wordt."

"Het lekkerste eraan is dat hij zoet is door de pompoen, de zoete aardappel en de maïs, maar tegelijkertijd pittig is door de rode peper, sinaasappelschil en cajunkruiden. De pompoen bak ik met schil en al, voor extra smaak. Soep die over is kun je heel goed invriezen."

Ingrediënten 1 middelgrote pompoen met oranje vruchtvlees, ongeschild en in blokjes

2 zoete aardappels, geschild en in blokjes

2 eetlepels cajunkruiden

3 eetlepels milde olijfolie

3 tenen knoflook

1,5 liter groentebouillon (vers of van tablet)

1 gedroogd rood pepertje, doormidden gebroken

dun afgeschaafde schil van kwart sinaasappel

korrels van 2 gekookte maïskolven of 4 volle eetlepels uit blik

1 eetlepel kruidige olie, bijvoorbeeld uit potje zongedroogde tomaten

zwarte peper

chili-explosion (mengsel van diverse pepers en tomaat)

4 eetlepels kookroom of sojaroom

verse koriander

Bereidingswijze

Schud de pompoen- en de aardappelblokjes om met de cajunkruiden. Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin de knoflook op middelhoog vuur. Voeg het pompoen-aardappelmengsel toe en bak het al omscheppend vijf minuten.

Doe de bouillon erbij, voeg de rode peper en de sinaasappelschil toe en laat vijftien minuten zachtjes koken. Kook de maïs dan nog vijf minuten mee. Verwijder eventueel de rode peper.

Pureer de soep en maak hem op smaak met de olie, zwarte peper en chili-explosion. Schep de soep in kommen en roer er vlak voor het serveren een lepel room door. Knip er royaal koriander boven.

Recept 2: Spaghetti van asperges (vier personen)

"Ik heb dit groentegerecht gekozen omdat asperge de koningin der groenten is", zegt meesterkok Luc Kusters van een restaurant in Amsterdam. "Het belangrijkst is de inkoop van de asperges zelf, liefst direct bij een boer uit Limburg."

Zodra het voorjaar is, serveert Kusters dit gerecht in zijn restaurant, vaak met kokkels (zoals op de foto, niet vegetarisch). "Door de structuur van de spaghetti beleef je de mooie aspergesmaak nog beter dan bij hele asperges. Ze zijn mineraalrijk en sappig."

Ingrediënten 800 gram Limburgse asperges

zout

venkelloof

zuurdesembrood

Bereidingswijze

Schil de asperges. Snijd de kopjes eraf op 3 centimeter. Snijd met behulp van een mandoline spaghetti van de asperges. Gaar de spaghetti twintig minuten sous vide op 90 graden of in een pan met een deksel erop. Voeg wat zout toe.

Maak een coulis (saus). Gaar alle afsnijdsels van de asperges, inclusief de koppen, twintig minuten sous vide op 90 graden of in een pan met een deksel erop. Voeg het zout toe. Snij de asperges in stukken, voeg wat bindmiddel en druk door een fijne zeef.

Meng de spaghetti met de coulis en verwarm op het vuur. Garneer met venkelloof (of andere kruiden). Serveer met krokant zuurdesembrood.

Recept 3: Gnocchi met spinazie (één persoon)

"Het is ontzettend lekker én heel makkelijk om te maken, deze gnocchi. Het staat binnen tien minuten op tafel." Leonie ter Veld van de website Gewoon wat een studentje 's avonds eet maakt het soms meerdere keren per week.

Ingrediënten 1 handje gnocchi

2 handen verse spinazie

2 eetlepels ricotta

1 handje Parmezaanse kaas

1 eetlepel pijnboompitten

halve limoen

peper

verse peterselie

Bereidingswijze

Kook de gnocchi in twee tot vier minuten gaar. De spinazie wok je in een pan met een beetje olijfolie tot die mooi geslonken is. Voeg daarna peper toe. De gnocchi giet je af en voeg je toe aan de spinazie. Wok het een paar minuten mee, zodat het knapperig kan worden. Rooster de pijnboompitten kort in een pannetje.

Doe vervolgens de gnocchi met spinazie op een bord, gooi de ricotta erover heen, voeg Parmezaanse kaas toe en gooi tot slot de pijnboompitjes eroverheen.