Eten en drinken Zo maak je zelf perfecte sushi 27 x gedeeld Sushi is hip en tegenwoordig zijn zelfs in de kleinste dorpen sushirestaurants te vinden. Maar dit Japanse gerecht is met een beetje oefening ook thuis aan de keukentafel te maken. Experts leggen uit hoe je de perfecte sushi in elkaar rolt.