Tijdens carnaval vloeit het bier rijkelijk. Ook al lijken niet alle feestvierders bezig te zijn met de gevolgen van het drinken van alcohol, op een kater zit niemand te wachten. Hoe voorkom je een kater tijdens carnaval?

"Er bestaat helaas geen wondermiddel om van je kater af te komen", zegt toxicoloog Daan Touw. Wetenschappelijk onderzoek heeft nog niet kunnen aantonen wat er in het lichaam gebeurt als iemand een kater heeft. Wel zijn de symptomen zoals uitdroging, hoofdpijn, misselijkheid, vergeetachtigheid en rillingen bekend. Kortom: algehele misère. Daarom is het beter om de kater te voorkomen.

Het Voedingscentrum adviseert om geen alcohol te drinken of drank af te wisselen met een glas water. Alcohol is vochtafdrijvend en zorgt ervoor dat je uitdroogt. Als alcohol wordt afgebroken in je lichaam komen er stoffen vrij die ervoor zorgen dat je je beroerd voelt.

"Om maagklachten te voorkomen, is het belangrijk dat je voor het drinken iets eet. Alcohol op een lege maag kan klachten geven", vult Touw aan.

Er zijn veel verschillende ideeën en theorieën over wat je zou moeten eten om een kater te voorkomen. Daarom vallen we terug op de volkswijsheid over drankgebruik en eetgewoonten en vertellen een aantal doorgewinterde carnavalisten wat hen op de been houdt tijdens het volksfeest.

Leg een bodempje



Irene Rikken (42) en haar zus Suzanne uit Venlo vieren van jongs af aan al carnaval. "Wij beginnen de dag altijd met een broodje ei met spek en een glas melk." In de middag worden er in Venlo knakworsten, worstenbroodjes, vlaaien en andere snacks gegeten. "Er staan karren op straat die chips en drank uitdelen, maar ook de snackbar doet goede zaken", legt Rikken uit.

"Ik maak elk jaar een enorme pan goulashsoep waar het bezoek van kan opscheppen. Het is een goedgevulde voedzame soep. Dan gaan we weer op pad en als de dag voorbij is, kijken we met een afzakkertje op de lokale zender naar de optochten. Op de woensdag na het carnaval neem ik altijd vrij om te poetsen en eten we traditioneel haringsalade op roggebrood."

De kater verzuipen

De gezusters Rikken zeggen nooit last te hebben van een kater. "Je bent veel buiten en aan het hossen en het dansen. Dat scheelt de volgende dag ook." Emma Peters (23) uit Den Bosch geeft het advies om alleen bier te drinken. Volgens haar kun je wijn of sterke drank beter laten staan. "Vergeet vooral niet dat je meerdere dagen ertegenaan gaat, maar als je liefde voor carnaval hebt, komt het sowieso goed."

De dag met hetzelfde drankje beginnen als waar je mee geëindigd bent, is een veelgehoorde remedie tegen een kater. "Dat doe ik weleens tijdens carnaval en voor mij helpt het wel. Maar ik drink ook de hele dag tussendoor water naast mijn bier. En als ik de alcohol begin te voelen, dan stop ik met drinken en ben ik de volgende dag weer fris", legt Eindhovenaar Twan de Vet (54) uit.

"De lever kan veel aan", stelt Touw tot slot. "Maar het is belangrijk dat dit orgaan ook de gelegenheid krijgt om te herstellen. Dit kan een aantal weken of maanden duren." De toxicoloog adviseert daarom om gezond te eten. "Vooral vitamine B is een belangrijk onderdeel van het dieet als je drinkt, omdat deze mede nodig is voor de afbraak van alcohol."