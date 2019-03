Sommige recepten zijn al járen oud en smaken misschien juist door de nostalgie zo goed. NU.nl vraagt gewone mensen naar bijzondere recepten uit hun familie. Deze week vertelt Petra Jansen (52) over de beroemde mokkataart van haar oma.

Een volle, romige mokkataart met roomboter en gebrande suiker, de familie Jansen geniet alleen op bijzondere momenten van deze "aller-allerlekkerste" taart. Petra Jansen stond als klein meisje in de keuken bij haar oma te kijken hoe ze bakte, klopte en suiker brandde. "Mijn oma noemde de gebrande suiker altijd 'glas'. Dat vonden we heel leuk. Ze maakte grote stukken en sloeg ze dan kapot."

De oma van Jansen maakte haar mokkataart al toen ze als kokkin in de keuken werkte bij een rijk gezin. "Ze maakte het altijd als een van haar kinderen of kleinkinderen jarig was", vertelt haar kleindochter. "Iedereen is er verslaafd aan. Ik heb als enige echt van haar geleerd hoe je hem moet maken, mijn vader was niet zo'n bakker. Hij is zo lekker doordat je het maakt met Moskovisch deeg en goed geklopte room met sterke koffie. Soms maak ik 'm wat luxer, met nootjes of likeur. Verder is hij precies hetzelfde gebleven."

“Een mokkataart van de HEMA of de bakker? Nee, dat gaat er niet in.” Petra Jansen

Als Jansen haar kinderen vraagt wat ze voor hun verjaardag willen hebben, is het antwoord: "Oma's mokkataart!" Haar oudste dochter heeft al eens een poging gedaan om de taart te maken. "Maar het is een bewerkelijk klusje, dus dan doen we het vaak samen. Ik hoop dat het aanslaat en dat mijn kleinkinderen het ook gaan maken. Een mokkataart van de HEMA of de bakker? Nee, dat gaat er niet in."

Recept voor romige mokkataart

Voor twaalf personen

Bereidingstijd: twee uur

Voor de mokka 2 pakjes roomboter

2 bussen poedersuiker

2 eieren

2 kopjes espresso

Mespuntje zout

Klop de eieren. Voeg de boter en de suiker toe. Klop tot een witte, luchtige en zachte crème. Zet twee kopjes sterke espresso en laat afkoelen. Doe de koffie er al kloppend bij. Voeg een mespuntje zout toe.

Voor de 'glasscherven' 250 gram witte basterdsuiker

Doe de suiker in een pannetje met een dikke bodem en roer af en toe. Zodra de suiker bruin en doorzichtig is geworden, kun je die op een natte doek storten. Laat de suiker hard worden. Breek de suiker vervolgens in scherven.

Voor het deeg 80 gram kristalbloem

30 gram maizena

6 eierdooiers

3 eiwitten

125 gram suiker

1 theelepel citroenrasp

Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet de springvorm in en bestuif deze met wat bloem. Klop de de eierdooiers met de helft van de suiker en de citroenrasp tot een dikke romige massa. Klop in een schone schaal en met een schone mixer de eiwitten met de rest van de suiker stijf.

Spatel de eidooiers luchtig door de eiwitten. Zeef de bloem en maizena in gedeeltes erboven en spatel die er luchtig doorheen. Doe het beslag in het bakblik en strijk het glad.

Bak de taart in het midden van de oven in ongeveer dertig minuten goudbruin. Laat de taart afkoelen en verwijder de springvorm.

In elkaar zetten

Snij de taart horizontaal een of twee keer door en sprenkel er eventueel wat koffielikeur op. Bestrijk de lagen met de mokkacrème en leg ze op elkaar.

Smeer de buitenkant af en gebruik een spatel of een spuitzak om plukken te creëren. Doe de "glasscherven" erop en laat de taart in de koelkast opstijven.