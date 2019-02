Eten en drinken 'Einde trend gekke smakencombinaties nog lang niet in zicht' 9 x gedeeld In de horeca en in de supermarkt zijn steeds 'gekkere' smaakcombinaties te vinden, zoals friet met chocolade en ijs met pindakaas. NU.nl vroeg aan smaak- en foodexperts of deze trend niet te ver gaat en wat nou eigenlijk de meest geslaagde combinaties zijn.