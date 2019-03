Een groot bord stamppot met jus en worst: wie moet er nog aan denken als de zon schijnt? De zware maaltijden verdwijnen langzamerhand naar de achtergrond. Waarom eten we lichtere gerechten als de zon wat meer gaat schijnen?

In de winter stampotten en andere zware gerechten eten is voor een groot deel gevoelsmatig, zegt voedingsdeskundige Yvet Noordermeer. "We associëren erwtensoep met de winter en we vinden dat niet lekker in de zomer. Ook hebben mensen in de winter wat meer zin in warmer voedsel, geen koude drankjes en salades."

"Het is zelfs mentaal bedrog", vult gezondheidscoach en voedingsdeskundige Fleur Voerman aan. "We willen in de winter iets compacts, iets om de maag te vullen en om op te kauwen. Zoals vlees of iets anders zwaars."

Maar zware maaltijden eten is niet helemaal gebaseerd op ons gevoel. Voerman: "Je lichaam heeft meer behoefte aan energie in de winter. Het moet harder werken om warm te blijven. Daardoor heb je ook zin in stevigere maaltijden. In de zomer is je lichaamstemperatuur beter gereguleerd."

Daarnaast zijn mensen zijn vaak moe in de winter, omdat ze minder worden blootgesteld aan daglicht, vervolgt Voerman. "Als je moe bent en koud, grijp je vaker naar wat eenpansgerechten, stoofschotels, vlees en suiker. De winkels en bladen spelen hier op in, door producten voor stoofschotels en stampotten vooraan te leggen."

'We werken niet meer op het land'

Maar we hebben minder zware kost nodig dan vroeger, zegt Noordermeer. "Vroeger hadden we geen verwarming en mensen deden meer en zwaarder lichamelijk werk, bijvoorbeeld op het land. Nu verbruiken we over het algemeen minder calorieën. Maar dat is natuurlijk ook persoonlijk, wat eetgedrag altijd is. Iedereen heeft andere smaken en behoeftes."

Als je de natuur en de seizoenen volgt, kom je nooit bedrogen uit, zegt Noordermeer. "De gewassen die in de winter groeien, hebben precies die voedingstoffen die ons lichaam nodig heeft. Zoals boerenkool, daar moet eerst de vorst eroverheen gaan voordat het lekker is."

Tomaten komen daarentegen uit de kas in de winter en smaken daardoor minder goed, evenals sla, vervolgt ze. "Daarom is het logisch dat we deze gerechten in de zomer meer gegeten worden. Neem aardbeien, in de winter smaken ze veel minder. In de zomer groeien ze zoals het moet, buiten, in goede aarde."

Afwisseling is belangrijk

Dat we als het warmer wordt minder snel naar stamppot grijpen, ligt ook aan ons gedrag. "Zodra de zon gaat schijnen, gaan we ook meer naar buiten en sporten we meer", zegt Voerman. "Dat is ook een reden om minder snel voor een zware maaltijd te kiezen. In de zomer wordt ook meer op gewicht en koolhydraten gelet. Dat speelt ook een rol bij lichtere maaltijdkeuzes."

Licht of zwaar, zomer of winter, het een is niet per se beter dan het andere, vervolgt ze. "Afwisseling blijft het belangrijkst. In plaats van pastasalades kun je ook gerust een stamppot in de zomer eten, bijvoorbeeld met seizoensgroenten."

Noordermeer vindt het een beetje flauwekul om lichter te gaan eten in de zomer om slanker te worden. "Als je gewoon gezond eet, kom je daar echt niet van aan. Ook niet van boerenkool of erwtensoep. Leg in je eetpatroon vooral de nadruk op groente, fruit en kruiden, dan zit je altijd goed."

Dit zijn volgens de voedingsdeskundigen goede dingen om in de lente te eten:

Seizoensgroenten: koolraap, knolselderij, witte kool en veldsla

Vergeten groenten: rammenas, pastinaak

Bonen en linzen

Graansoorten zoals quinoa en couscous

Radijsjes, wortels

Producten uit de natuur die nu opkomen en die je kunt plukken, zoals brandnetels, daslook, hondsdraf en weegbree