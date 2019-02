De naam Optimel-vanillevla is volgens de Reclame Code Commissie misleidend en in strijd met de wet, meldt foodwatch. De organisatie was een klachtenprocedure gestart, omdat er geen echte vanille in het product zit.

Uitspraken van de Reclame Code Commissie zijn niet bindend. Fabrikant FrieslandCampina wordt door de uitspraak alleen aanbevolen niet meer op deze manier reclame te maken. Officieel zou de benaming voor het product 'vla met vanillesmaak' moeten zijn.

Een woordvoerder van FrieslandCampina meldt dat de fabrikant "zich beraadt op de uitspraak".

Volgens foodwatch is vanillevla niet het enige product waarin natuurlijke ingrediënten worden vervangen door goedkopere kunstmatige aroma's. De organisatie noemt op de eigen website ook gembersiroop zonder gember of frambozensnoepjes zonder framboos.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat meldingen over misleiding niet in behandeling worden genomen, omdat er geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid.