Wie houdt er niet van: de pannenkoek. Naturel, met stroop of met spek en kaas. Maar hoe maak je de perfecte pannenkoek? Experts vertellen het.

"Het geheim zit hem in drie dingen", vertelt Willem Sipkema, eigenaar van een pannenkoekschip in Zwolle. "Een goed beslag, of je in de juiste olie of boter bakt en een pan die heet genoeg is."

Wachten tot de pan sist

Vooral dat laatste blijkt cruciaal en de reden dat zo veel pannenkoeken al tijdens het bakken opgesnoept worden. "Je hoort vaak dat de eerste mislukt", zegt Sipkema.

Dat komt doordat de pan nog niet heet genoeg is. Zet de pan op het vuur, wacht eventjes, doe er vervolgens een klontje boter in en wacht tot het gaat sissen. Een beetje water in de pan druppelen werkt ook. Dan pas doe je het beslag erbij. In een hete pan smoort de pannenkoek mooi dicht."

Nederland is een pannenkoekenland In Nederland zijn bijna vierhonderd pannenkoekenhuizen te vinden en er komen er steeds meer bij. Gemiddeld ontvangen die restaurants samen 26,6 miljoen bezoekers per jaar.

Leo Terschegget bakte jarenlang in een pannenkoekenhuis in Lage Vuursche. Ook hij geeft aan dat een hete pan essentieel is.

"Hoe heter, hoe beter! Sojaolie kan overigens beter tegen de hitte dan boter, dat wordt snel bruin. Gebruik in ieder geval geen zonnebloemolie, dan krijg je zo'n walm. En draai je gaspit weer wat lager als je het beslag erin hebt gedaan, zodat de pannenkoek niet aanbrandt."

Beslag zonder klontjes

Pannenkoekenbeslag is eenvoudig zelf te maken met bloem, melk en een ei. Sipkema: "Goed beslag bestaat uit genoeg ingrediënten. Verder kun je er voor de smaak wat zout of suiker doorheen doen, wat je zelf lekker vindt. Mix het vervolgens tot een mooi glad en klontvrij beslag."

Eerst spek of appel in de pan

Met deze aanpak een naturelvariant maken moet lukken, maar hoe zit dat met gevulde pannenkoeken? "Maak je een gevulde pannenkoek, zorg dan dat je eerst je ingrediënten goed uitbakt", adviseert Sipkema. "Dus eerst spek of appel in de pan en daarna het beslag erover. Dan krijg je meer smaak."

Ingrediënten als ananas en tomaten voeg je pas na afloop toe. Terschegget: "Deze bevatten veel vocht. Wanneer je die meebakt, wordt de pannenkoek niet gaar. Leg deze ingrediënten er daarom pas later op."

Kaas zonder te plakken

Deze aanpak geldt niet voor de kaaspannenkoek. "Kaas meebakken is moeilijk", bevestigt Terschegget.

"Kies een kaas die tussen jong belegen en belegen in zit, te jonge kaas smelt weg. Begin met het beslag in de pan en bak een beetje, zorg dat de bovenkant nog wel wat nat is. Doe vervolgens de kaasplakken erbovenop. Nog een klein laagje beslag toevoegen en vervolgens keren."

Sipkema heeft nog een andere truc: "Bak eerst de naturel pannenkoek en keer deze al een keer om. Wentel vervolgens de plakjes kaas door een beetje beslag en leg ze erbovenop. Vervolgens kun je de pannenkoek nog een keer draaien om de kaaszijde te bakken."

Do's en don'ts Wacht tot de pan heel heet is

Gooi eerst appel of spek en daarna het beslag in de pan

Doe het beslag niet meteen in de pan

Gebruik geen zonnebloemolie om in te bakken

Pizzapannenkoek of een hartig beslag

Creatieve pannenkoekbakkers kunnen zich uitleven, want er zijn nog veel meer variaties te verzinnen.

"Mensen gaan thuis vaak voor de zoete pannenkoek, maar ik hou persoonlijk enorm van hartig", vertelt Laura Kieft, met ruim 800.000 bezoekers per maand eigenaar van het grootste bakblog van Nederland.

"Wij maakten vroeger thuis al pizzapannenkoeken, met een beetje tomatensaus, kaas en salami. Even in de magnetron en klaar. Dat voelt wat meer als avondeten."

Niet alleen het beleg kan een hartige draai krijgen. Kieft: "Roer eens verse kruiden, geraspte kaas en kleine stukjes chorizo door het 'gewone' pannenkoekenbeslag. Hou er bij het bakken dan wel rekening mee dat de pannenkoek een stuk dikker is. Langzaam laten garen dus, en gebruik bij het keren een deksel."

Sipkema beaamt dat de vele hartige pannenkoeken in trek zijn. "Ga een keer in een pannenkoekenrestaurant eten en bestudeer dan goed de menukaart. Dan kun je vervolgens thuis eindeloos gaan variëren."

Tips voor een gezondere pannenkoek

Met gewone witte bloem is een prima pannenkoekenbeslag te maken, maar kiezen voor volkorenmeel of meergranenmeel kan ook. "Dat bevat meer vezels en is daardoor gezonder", adviseert Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Gebruik ook een vloeibaar bak- en braadproduct."

Wie voor een kant-en-klare mix gaat, doet er goed aan het etiket vooraf te lezen. "Aan sommige kant-en-klare mixen en voorgebakken pannenkoeken is extra suiker en zout toegevoegd. Bekijk daarom goed de verpakking, zodat je weet wat erin zit. En vul de pannenkoek eens met fruit, zoals peer, banaan of vijgen. Dan heb je een bijzonder alternatief voor schenkstroop of suiker."

Recept voor pannenkoek galette

Ingrediënten 200 gram bloem

1 ei

500 milliliter melk

snufje zout

1 pannenkoek

1 ei

spekjes

geraspte kaas

cherrytomaatjes

bosuitjes (eventuee)

zout en peper

Bereidingswijze

Maak als eerste de pannenkoeken. Doe de ingrediënten bij elkaar in een kom en klop met een garde tot een egaal beslag. Verhit een klontje boter in de pan en schep er wat beslag in. Bak de pannenkoek aan beide kanten goudbruin.

Zet het vuur laag, leg een pannenkoek terug in de pan en strooi wat kaas en spekjes over de bodem. Bak in een andere pan een spiegelei en strooi ook hier wat kaas, spekjes, tomaatjes en eventueel bosui over. Breng op smaak met peper en zout.

Leg het spiegelei in het midden van de pannenkoek en vouw de randen naar binnen. Strooi er nog wat kaas over en dek de pan af met een (spat)deksel zodat dit kan smelten.

Maak je meer dan één pannenkoek galette? Gebruik dan de oven om ze warm te houden terwijl je de rest maakt. Leg de pannenkoek galette op een met bakpapier beklede bakplaat en zet de temperatuur op 80-100 graden.

Bron recept: Laura's Bakery