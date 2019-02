Kipnuggets zijn momenteel bij meerdere restaurants van McDonald's in Nederland niet verkrijgbaar vanwege een fout in de productielijn, bevestigt een woordvoerder van de fastfoodketen in gesprek met NU.nl na berichtgeving door het AD.

Het kipproduct is nog in een paar filialen te verkrijgen. Ook daar geldt: op is op. McDonald's hoopt de aanvoer van de Chicken McNuggets woensdag weer op orde te hebben.

Vanwege de voedselveiligheid heeft McDonald's preventief een partij kipnuggets moeten afkeuren. Volgens de woordvoerder waren er door de fout mogelijk stukjes van een apparaat in de snack terechtgekomen.

"We vinden dit heel vervelend en hopen onze gasten blij te maken met een alternatief kipproduct. We zorgen ervoor dat de Chicken McNuggets zo snel mogelijk weer op voorraad zijn. Dat zal vanaf woensdag zeker het geval weer zijn", laat McDonald's in een reactie weten.