Dry January, of de Nederlandse versie IkPas, is afgelopen. Zo'n 23.000 mensen hebben meegedaan. Hoe is het nou om een maand niet te drinken? NU.nl vraagt het vier deelnemers. "Niet drinken maakt je heel bewust van hoe vaak je eigenlijk drinkt en hoe vaak je ineens 'nee' moet zeggen", aldus een van de deelnemers.

Volgens deskundigen heeft een maand niet drinken allerlei voordelen. Zo zou je beter kunnen slapen, kun je je fitter voelen en kan zo'n alcoholvrije maand zelfs leiden tot gewichtsverlies.

Maar het is niet alleen maar feest. Deelnemers kunnen ook last krijgen van ontwenningsverschijnselen zoals slapeloosheid, onrust en een slecht humeur.

Hoe kijken deelnemers terug op een alcoholvrij begin van het jaar?

'Het geeft voldoening dat het is gelukt'

Xena Maria Evers (29) uit Amsterdam: "Er gaat geen week of weekend voorbij dat ik niet drink. Eén tot drie glazen vind ik lekker, maar als ik eenmaal begin, worden het er vaak toch meer."

"Omdat ik vaak last heb van een kater, gun ik mijn lichaam en lever af en toe een break. Daarom drink ik wel vaker in het jaar een maand geen alcohol. De ene keer merk ik heel veel verschil: meer energie en beter slapen. De andere keer is het resultaat minder groot."

"Niet drinken maakt je heel bewust van hoe vaak je eigenlijk drinkt en hoe vaak je ineens 'nee' moet zeggen. Ik ben ook wel in de verleiding gekomen om toch te gaan drinken, maar het is makkelijker om het dan helemaal niet doen dan met mezelf een limiet af te spreken.

"Ik heb meegedaan en volgehouden en volgens mij is mijn lichaam daar wel bij gebaat. Daarom geeft het me ook wel voldoening dat het is gelukt."

'Na een emotionele avond ging het mis'

Sylvia van den Berge (53) uit Rilland: "Eind december gaf mijn oude weegschaal weer eens een verkeerd gewicht aan. Snoepgoed en dergelijke kunnen mij gestolen worden. Maar die dagelijkse wijntjes laten staan, is voor mij echt een 'ding'. Maar toen ik op de radio over de IkPas-campagne hoorde, besloot ik spontaan - weliswaar in lichtelijk beschonken toestand - om me aan te melden."

"Ik ging fanatiek van start, maar op 11 januari ging het toch mis. Na een emotionele avondwake schonk ik bij thuiskomst een likeurtje in om te proosten op het leven. Geen man overboord, ik besloot gewoon weer door te gaan."

"Twee weken later ging het echter weer mis. Er kwam visite langs. De mannen dronken een paar biertjes en ineens voelde ik me heel zielig en gunde ik mezelf ook een likeurtje. Maar goed, ik trok in ieder geval geen fles open, die dan natuurlijk op 'moet'."

"Mijn dochter was erg teleurgesteld. Ik kreeg de wind van voren. Dat zie ik ook vaak op sociale media voorbijkomen trouwens. Het zou me meer hebben gesteund als mijn dochter trots was dat ik 28 van de 31 dagen wél heb volgehouden."

"Inmiddels ben ik 4 kilogram kwijt en ben ik me meer bewust geworden van mijn alcoholgebruik. Ik ga sowieso niet meer dagelijks drinken, want ik voel me nu veel beter en mijn huid ziet er ook goed uit. Daar heb ik afgelopen zaterdag op geproost met een baco. Ik doe het dus op mijn manier."

'Ik ben ook gezellig met een kopje thee'

Miranda de Koning (46) uit Haarlem: "Na IkPas denk ik er nu over om helemaal niet meer te drinken, terwijl het hiervoor toch wel wekelijks voorkwam. Ik dronk vooral tijdens gelegenheden. Als ik bij mijn ouders op visite ging, bijvoorbeeld, of tijdens etentjes."

"De reden dat ik besloot om mee te doen, was omdat ik weet dat alcohol slecht is voor mijn lichaam. Maar om eerlijk te zijn: ik dronk soms juist om de constante pijn die ik door mijn reuma voel te verzachten. Daarnaast vind ik het ook een heel slechte gewoonte dat ik steeds makkelijker één of twee wijntjes dronk."

"De momenten waarop mensen in mijn omgeving wel dronken, vond ik het lastigst. Als ik uit eten ging, miste ik mijn wijntje toch wel. Maar het gevoel om de controle weer terug te hebben, is bij mij zo sterk dat ik dit vast wil houden. Ik vind het fijn dat ik me fitter voel. Ik sport veel, dus drinken past daar eigenlijk helemaal niet bij."

"Ik hoor wel dat mensen het ongezellig vinden dat ik niet meer drink. Dat vind ik toch zo stom! Ik kan ook heel gezellig zijn met een kopje thee."

"Deze levensstijl bevalt me prima. Ik voel me veel beter, slaap beter en ik voel me fitter. Het is fijn om je bewust te zijn van je gedrag en dat het zo veel positiefs oplevert."

'Een vakantie zonder alcohol is geen vakantie'

Lisette de Bruijn (34) uit Lier: "Ik ben echt een zuipschuit. Ik dronk op een feestje wel een biertje of tien, maar thuis drink ik er ook wel drie tot vijf in het weekend. En dan neem ik daarnaast ook nog het liefst een likeurtje bij de koffie."

"Ik doe wel mijn best om op maandag tot en met donderdag niet te drinken, maar als er dan toch een feestje op één van die dagen viel, dan deed ik het toch. Zo dronk ik soms wel twintig drankjes per week."

"Omdat ik tot 10 januari op vakantie was en een vakantie zonder alcohol geen vakantie is, ben ik op 11 januari begonnen. Daarom ga ik nog door tot 11 februari. Ik denk dat dat wel gaat lukken, want ik vind het erg makkelijk en op feestjes eigenlijk ook wel fijn om de bob te kunnen zijn. Dat ik de volgende dag geen hoofdpijn heb, is ook een voordeel."

"Tot nu toe merk ik nog weinig verschil. Ik had gehoopt dat de kilo's eraf zouden vliegen en dat ik elke ochtend stralend uit bed zou springen, maar dat is na twintig dagen nog niet zo. Maar wie weet, misschien na dertig dagen wel."

"Ik heb er in ieder geval al van geleerd dat ik niet verslaafd ben en ik prima zonder alcohol kan. Omdat ik me nu in het weekend wel fitter voel, wil ik het in toekomst zeker rustiger aan gaan doen met drank. Ik heb nu bijvoorbeeld tonic ontdekt als alternatief. Voorheen wist ik niet eens dat ik dat lustte."

Als jij ook geen alcohol hebt gedronken in januari: hoe vond je dat? Praat mee over het onderwerp door een reactie achter te laten onder dit bericht.