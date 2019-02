Dry January is afgelopen en dat betekent voor veel mensen dat er weer af en toe een glas wijn mag worden gedronken. Deze wordt veelal in de supermarkt gescoord. Maar hoe zoek je een goede wijn uit? NU.nl vraagt het aan de experts.

De gemiddelde Nederlander drinkt volgens verslavingsinstelling Jellinek zo'n 124 glazen alcohol per jaar. Op dit moment is volgens Stap, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, vooral wijn in opmars en wordt alcohol door de meeste mensen in de supermarkt gekocht.

Tussen al die flessen een goede keuze maken

Maar hoe kun je kiezen tussen al die flessen in het schap, die niet alleen qua smaak maar ook qua prijs flink variëren? Hoe zorg je ervoor dat je een goede mee naar huis neemt? Vinologe Cathy Moerdijk en budgetexpert Minke van Kuijen, bekend van blog Gierige Gerda, leggen het uit.

“Is de wijn geel en betaalbaar? Dan zou ik hem laten liggen, want dan krijg je er hoofdpijn van” Cathy Moerdijk

Om tussen al die flessen een goede keuze te maken, kun je volgens Moerdijk op een aantal dingen letten. Zo is de prijs volgens haar een goede indicatie. "Ga niet onder de 6,95 euro. Misschien 5,95 euro in de aanbieding. Je betaalt alleen al de vaste kosten: het glas van de fles, de schroefdop, het label, het transport. Dan moet de wijn nog gemaakt worden. In een fles van 3,95 euro kan daarom nooit behoorlijke wijn zitten."

Budgetexpert Van Kuijen scoort ook graag wijn in de supermarkt. Zij zou, in tegenstelling tot de vinologe, nooit meer dan 5 of 6 euro voor een fles betalen. "Ik let op wat er op de fles of het kaartje in het schap staat. Wijnen die worden aangeduid met land, wijngaard of smaak in plaats van de druif, zijn in mijn ervaring van minder goede kwaliteit. Die smaken vaak wat zuurder en de kans dat ik met een kater wakker word, is groter. Dit zijn ook vaak de wijnen die in de literflessen of kartonnen dozen te koop zijn."

'Supermarktwijn is vlakker en minder rond'

Volgens Moerdijk is het ook goed om naar het uiterlijk van de fles te kijken. "Ik zou zelf nooit kiezen voor een fles die helemaal is versierd. Hoe meer opsmuk, hoe meer je te verbergen hebt, denk ik dan. En is de wijn in de fles geel en heel betaalbaar? Dan zou ik hem ook laten liggen, want dan smaakt hij waarschijnlijk niet lekker en krijg je er hoofdpijn van."

Moerdijk kiest het liefst voor wijnen uit het zuidelijk halfrond: Zuid-Afrika, Chili, Argentinië. "De smaak daarvan komt vaak wat ronder over."

Beide experts zijn het erover eens dat de supermarkt goede wijnen heeft. Maar beiden vinden ook dat er wel een kwalitatief verschil is met duurdere wijnen van bijvoorbeeld een wijnboer. Moerdijk: "In een supermarkt heb je wijnen in het hogere en lagere segment, maar wat je daarbij wel moet bedenken is dat de wijnen in de supermarkt aantrekkelijk moeten zijn voor een grote groep. Hierdoor is de smaak vaak minder uitgesproken, wat vlakker en minder rond."

Van Kuijen: "Een wijnkenner zal dat wel proeven, maar een leek die geniet van een glaasje wijn bij de krieltjes met kip merkt waarschijnlijk weinig verschil."