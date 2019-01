Favoriete gerechten hebben vaak een goed verhaal. Elke week vraagt NU.nl een BN'er naar wat hij of zij het liefst op tafel zet. Actrice Abbey Hoes is naar eigen zeggen geen kooktalent, maar is op dit moment verslaafd aan vegetarische tortilla's. "Ik at ze met Oud en Nieuw, maakte ze vorige week op een date en eet ze volgende week met mijn vader."

Hoe kom je aan dit recept?

"Op Oudejaarsdag werd spontaan besloten dat twee vrienden voor mij en een vriendin gingen koken. Toen dachten we wel: o jeetje, wat gaat dit worden? Zeker toen we zagen dat er vegetarische tortilla's op het menu stonden. Was dat echt het feestmaal waar we het jaar mee gingen afsluiten? Maar serieus, het was top. Diezelfde week had ik er meteen weer zin in en maakte ik het samen met een hele leuke date en volgende week ga ik het maken voor mijn vader, die echt een carnivoor is."

Hoe maakten zij dit?

"Ik weet niet of ze het doorhadden, maar we zaten achter hun rug om wel een beetje te gniffelen. We waren een beetje te vroeg, waardoor ze nog van alles moesten doen. Er werden allemaal potjes in de pan gegooid waarvan je dacht: oké, is goed... Af en toe gaf de vriendin die mee was ook een subtiele tip: 'Moet je niet nog iets met deze ingrediënten?'"

Waarom zijn deze tortilla's dan jouw favoriete recept?

"Ze zagen er sowieso heel lekker uit en ik eet zelf bijna geen vlees, maar dit smaakte daar wel echt naar. De jongens hadden ook alles in bakjes gedaan, zodat je zelf je tortilla's kon beleggen. Er stonden ook nacho's en zelfgemaakte guacamole. Het was echt goed verzorgd en sowieso een superlief en leuk gebaar. Onder het eten zat ik voor een raam, waardoor ik een soort privévuurwerkshow had. Al met al een onvergetelijke Oud en Nieuw, waar ik ze nog heel dankbaar voor ben."

Zit er een geheim ingrediënt in?

"Zal ik nu iets zeggen als: liefde, vriendschap en een beetje magie? Nee, haha. Ze konden gewoon lekker koken. Eén van die vrienden weet ook heel goed wat ik lekker vind. Hij is echt iemand die altijd verse gember in huis heeft voor in de thee en die verse knoflook gebruikt in plaats van knoflookpoeder. Dat vind ik wel iets romantisch hebben. Dat je niet voor de makkelijke weg gaat."

Hoe was het om het recept na te maken? Smaakte het toen net zo goed?

"Ik ben beter als hulpje in de keuken, dus op de date hebben we de tortilla's samen gemaakt. Ik stel voor wat we kunnen maken en vervolgens kan ik heel goed komkommer snijden, zeg maar. Ik ben de irritante factor waardoor het langer duurt voor het eten op tafel staat."

Hoe ga je dat dan doen als je het voor je vader maakt?

"Dan moet ik heel goed gaan opletten. Maar als ik stipt een receptje heb, dan lukt het vaak wel. Plus: er valt niet zoveel te verpesten. Tenzij ik het te lang op laat staan, natuurlijk."

Hoe maak je het?

"Je doet het vegetarische vlees in een pan en schenkt er de tacosaus van Santa Maria bij. Dat is heel simpel, want je hoeft het eigenlijk alleen maar op te warmen. Als extra smaaksensaties voor op de tortilla's zet je maïs, zure room, zwarte bonen, spinazie en strooikaas op tafel. Als bijgerecht zet je een bakje nacho's op tafel en maak je guacamole van avocado, tomaat, limoensap en een vers geperst teentje knoflook. Zo gemaakt, maar echt heel lekker."

Ingrediënten:

- vegetarisch rul 'gehakt' van soja

- tacosaus van Santa Maria, want die is suikervrij

- maïs

- zure room

- zwarte bonen

- spinazie

- strooikaas

- meergranentortilla's

- avocado

- tomaat

- limoensap

- een teentje knoflook

- nacho’s