Iedere week brengt NU.nl een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van het product en wat kun je er eigenlijk mee? Deze week: rodekool.

Rodekool is in de supermarkt in verschillende varianten te vinden. Met appeltjes in een glazen pot, diepgevroren of al dan niet vers voorgesneden op de groenteafdeling. Maar hoe verschillen deze soorten van elkaar?

"Als Nederlanders rodekool eten, dan is de kans groot dat het gaat om rodekool uit pot. Meer dan de helft wordt gekocht als conserven", vertelt Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis.

"Ongeveer een kwart van de aankoop betreft verse rodekool en ruim 20 procent wordt gekocht als diepgevroren product." Uit een pot is zeker gemakkelijk, maar is het ook gezonder of duurzamer?

Let op toegevoegde suikers

"Rodekool staat in de Schijf van Vijf", zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. "Maar bij rodekool in pot of blik is het belangrijk om te controleren dat er geen suiker of zout is toegevoegd. Varianten zonder toevoegingen zijn de gezondste keuze. Je ziet bijvoorbeeld dat rodekool met appeltjes uit een potje naast toegevoegd zout, ook te veel toegevoegde suikers bevat."

Wie dat liever niet heeft, kan kiezen voor de verse variant. Die is trouwens ook beter voor het milieu, legt De Vries uit. "De bewerking van groenten tot conserven en diepvries kost extra broeikasgassen ten opzichte van verse producten. Kiezen voor de verse variant is daarom de duurzaamste keuze."

Vers of geconserveerd: wat gebruik je wanneer?

Voor recepten maakt het overigens niet zoveel uit of je voor vers of conserven gaat. Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit: "In de meeste recepten zijn beide varianten mogelijk. Bij tijdsgebrek is verwerkte rodekool een goed alternatief."

Daarnaast heeft verse rodekool natuurlijk een beperktere houdbaarheidsdatum. "Rodekool kun je twee tot vier weken in de koelkast bewaren", vertelt De Leeuw. "Als je rauwe rodekool van tevoren even kort verhit, dan kun je de groente tot een jaar in de diepvries bewaren. Gare rodekool blijft in de koelkast afgedekt twee dagen goed."

Dit is de rode kool Blauw-rode kleur

Vers of uit een potje

Het hele jaar rond een duurzame keuze

Kost ongeveer 1,50 euro per stuk

Rodekool is goedkoop

Rodekool is niet alleen gezond, maar ook een goedkope keuze. "Juist voor een kleine beurs is deze wintergroente geschikt. Je hebt onwijs veel voedingsstoffen voor weinig euro's", stelt Floor van Ede van biologische tuinderij 'n Groene Kans.

"Een rodekool koop je al voor een euro of twee en daar eet je dan drie keer van. Qua werk en voedingswaarde zou de kool best twee keer zo duur mogen zijn."

Zo bereid je rodekool

"Was de kool, verwijder de buitenste bladeren en snij de kool in vieren", zegt De Leeuw. "Verwijder vervolgens de stronk, was de stukken en snij of schaaf deze in stukjes. Kook rodekool niet te lang, anders gaan de smaak, textuur en vitaminen verloren. Rodekool behoudt zijn kleur beter als je tijdens het koken azijn of citroensap aan het water toevoegt."

"Rodekool is een van de oudste koolsoorten en heeft een lichtzoete en typische koolsmaak. De groente heeft een blauw-rode kleur, veroorzaakt door een natuurlijke kleurstof die je overigens moeilijk uit je kleren krijgt. Probeer rodekool altijd zo vers mogelijk te eten. Als je een salade maakt, bijvoorbeeld met banaan en een yoghurtdressing met sinaasappelsap, dan kun je de fijngesneden kool eerst met kokend water overgieten. Het echte rauwe is er dan van af."

Recept voor zoetzure rodekool (bijgerecht voor twee personen)

Bereidingswijze:

Pel de knoflook en hak deze fijn. Schil het stukje gemberwortel en rasp dit fijn. Halveer de rode peper, verwijder de zaadlijsten en snij in ragdunne reepjes. Verhit een eetlepel olijfolie in een pan en voeg de knoflook, gember en rode peper toe. Bak dit ongeveer een minuut mee. Voeg de rodekool, azijn, rozijnen en honing toe en schep om. Roerbak dit zo'n zeven tot acht minuten tot de kool beetgaar is. Snij de lente-uitjes in smalle ringen en voeg deze in de laatste minuut aan het mengsel toe. Breng op smaak met versgemalen peper en laat de groenten afgedekt even nagaren.

Ingrediënten:

400 g gesneden rodekool

2 lente-uitjes

1 à 2 teentjes knoflook

1 à 2 centimeter verse gemberwortel

1 eetlepel rode wijnazijn

1 eetlepel rozijnen

peper

halve rode peper

halve eetlepel honing

1 eetlepel olijfolie

Tip: smaakt lekker met runderlapjes en gekookte aardappelen.

Bron: Veggipedia.nl

Verse rodekool is te koop bij telers, groentehandelaren en supermarkten en kost ongeveer 1,50 euro per stuk. In de supermarkten is rodekool in pot te koop (0,65 euro voor 680 gram) en diepgevroren (1,20 euro voor 750 gram). De prijs kan verschillen per verkooppunt.