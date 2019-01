#foodporn is een van de meestgebruikte hashtags op Instagram en als je uit eten gaat, zie je mensen vaak eerst een foto maken voordat ze aan hun eten beginnen. Waarom doen ze dat?

Iedereen kent wel mensen die voor het eten roepen: "Wacht, eerst een foto!" De telefoon wordt uit de zak gehaald, van alle hoeken wordt het culinaire hoogstandje vastgelegd, er wordt in één klik een filter overheen geschoven, er worden een aantal hashtags zoals #foodporn en #instafood gemompeld en de foto wordt geüpload. Het eten is inmiddels afgekoeld, máár het staat wel op Instagram.

Uit onderzoek van de culinaire website Culy blijkt dat 84 procent van de lezers foto's maakt in een restaurant. Ze doen dit vooral voor sociale media als Instagram. 39 procent van de lezers maakt zelfs regelmatig foto's van eten en 10 procent maakt altijd en overal foto's van eten.

#foodporn is één van de populairste hashtags op Instagram. De hashtag is al zo'n 183,9 miljoen keer gepost. Volgens Frankwatching valt #foodporn zelfs onder de 266 hashtags die je bereik op Instagram vergroten. Maar hoe komt dit? Waarom is het fotograferen van eten zo populair?

Kwestie van zelfverheerlijking

"Het posten van je eten op Instagram is een bevestiging aan jezelf en aan de buitenwereld", stelt voedingstrendwatcher Anneke Ammerlaan, die onderzoek doet naar opmerkelijke ontwikkelingen in de voedingsbranche. "Kijk eens hoe gezond of lekker of mooi mijn eten eruitziet, denken de mensen die hun eten op Instagram posten dan. Je krijgt het idee dat je erbij hoort, want heel veel mensen posten foto's van hun eten. Je krijgt er dus kort gezegd een beter gevoel van."

Volgens Ammerlaan is het vooral een kwestie van zelfverheerlijking. Er zijn zelfs een soort van competities ontstaan. "Je ziet dat de bloggers nu allemaal kinderen hebben en dat zij bijvoorbeeld laten zien hoe gezond de voeding is die zij voor hen maken. Vroeger kreeg een kind een hapje van een plastic lepeltje en was het daarna oranje van de wortel. Dat is er nu niet meer bij. Onder moeders zie je hetzelfde: wie maakt het beste lunchtrommeltje of de mooiste traktatie klaar?"

Het fotograferen van eten is iets nieuws, zegt de trendwatcher. Toen er nog fotorolletjes waren, was het namelijk te kostbaar om foto's van je eten te maken. "En aan wie kon je het laten zien? Je kon er helemaal niet mee pronken."

Eten is gewoonweg 'hot'

Door mobiele telefoons heeft bijna iedereen toegang tot een camera en door de komst van Instagram kun je je gerecht aan een hele grote groep mensen laten zien. "Je fotografeert, zet het erop en iedereen kan het zien. Het is supersnel."

Daarnaast is eten tegenwoordig gewoonweg 'hot'. Vroeger werd er niet zoveel aandacht aan geschonken, maar tegenwoordig is eten écht een ding, vertelt de trendwatcher. Niet alleen gezond of mooi opgediend eten, maar ook juist het tegenovergestelde. Ammerlaan ziet een opmars van 'bruine' voeding, zoals stoofpotjes en uiensoep. "Ugly food, wordt dat genoemd. Dat is de tegenbeweging. Je laat hiermee zien dat het jou om de inhoud gaat."

Volgens Ammerlaan zit tegenwoordig vooral de 'gemiddelde Nederlander' op Instagram, de voorlopers zijn al van het platform af. Hierdoor kan ze goed zien wat de 'middenmoot' doet en eet. Haar valt vooral op dat inderdaad veel mensen hun eten delen, maar ook dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de styling ervan.

Het eten wordt lekkerder

Marieke Verdenius heeft daar haar werk van gemaakt. Ze fotografeert professioneel eten en doet de styling voor bijvoorbeeld kookboeken. Daarnaast heeft ze ook een Instagram-account waarop ze dagelijks foto's van eten plaatst en inmiddels al bijna 91.000 volgers heeft. "Als je er veel tijd in steekt, waarom zou je er dan geen foto van maken?"

Het fotograferen van eten zorgt er volgens haar voor dat mensen het eten ook lekkerder gaan vinden. "Je hebt het bordje mooi opgemaakt en er door het fotograferen ook nog extra aandacht aan gegeven. Ik geloof dat je dat proeft."

Tips om je eten mooi te fotograferen Bedenk wat je met je foto wil vertellen

Creëer je eigen stijl, kies bijvoorbeeld een kleurenpatroon

Fotografeer met daglicht

Denk na over de compositie: werk bijvoorbeeld in een S-vorm

Koop mooi en uniek servies bij bijvoorbeeld de kringloop

Maak de foto op verschillende manieren: van de zijkanten en van boven

