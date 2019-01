Iedere week brengt NU.nl een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van het product en wat kun je er eigenlijk mee? Deze week: witlof.

Witlof is niet zomaar een krop die, net als sla, vlijtig doorgroeit als het zaadje eenmaal is geplant en de zon flink schijnt. Deze hagelwitte 'schone' heeft even de tijd nodig en groeit in het donker tot een gezonde en veelzijdige groente.

"Velen zullen niet precies weten hoe witlof wordt geteeld", zegt Gerwin de Vries van witlofkwekerij LOF in de Noordoostpolder. "Witlof kent namelijk een tweejarige teelt. In mei zaaien we op het veld en deze zaden groeien uit tot een wortel. De wortels oogsten we vervolgens in oktober en november."

“Witlof die open en bloot in de schappen ligt, begint al na 1,5 uur te verkleuren.” Gerwin de Vries, witlofteler

Er is dan natuurlijk nog geen sprake van witlof. "Vanuit de koelcel zetten we de wortels op stromend water in een donkere ruimte waar absoluut geen licht bij mag komen. Hier groeit de wortel in drie weken uit tot een krop. De verse witlof wordt zo het hele jaar door dagvers geoogst."

De groente blijft mooi wit als die ook na de oogst niet al te veel licht krijgt. "Dat begint al in de supermarkt", vertelt de Vries. "Witlof die open en bloot in de schappen ligt, begint al na 1,5 uur te verkleuren."

'Als je roodlof kookt, verdwijnt de kleur'

Naast witlof, teelt de Vries ook roodlof, het chique zusje dat is ontstaan door kruising met radicchio. "De smaak verschilt niet zoveel van de witte, het ziet er vooral kleurrijk uit op je bord of door een salade."

Het product wordt met name geleverd aan de horeca maar is soms in de supermarkten te vinden. "Het is echt iets bijzonders. Je moet roodlof overigens wel rauw serveren, door koken verdwijnt de kleur."

Witlof als salade tijdens de lunch

In ons land is de groente vooral populair onder ouderen. "Ruim zes op de tien huishoudens in Nederland kopen witlof", vertelt Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis.

"Bijna de helft van de huishoudelijke aankoop is voor rekening van 65-plussers. Met witlof valt nog duidelijk winst te behalen bij gezinnen met kinderen."

De groente is veelzijdig in gebruik. "In Nederland wordt witlof vooral als avondeten gegeten, gekookt of als ovengerecht, maar Duitse consumenten eten het als salade tijdens de lunch."

Ook de Vries stelt dat de groente veel meer te bieden heeft. "Met witlof kun je een heel driegangenmenu maken, van de hapjes vooraf tot aan witlofijs toe. Maar veel mensen kennen het nog van vroeger. Het beeld van doorgekookte drab is blijven hangen en dat ziet er niet bepaald smakelijk uit."

Dit is witlof Hagelwit van kleur

Komt het hele jaar uit Nederland

Houdt van het donker

Licht bittere smaak

Kost ongeveer 1 euro (500 gram)

De groente blijft het best bewaard op een koele, donkere plek. Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit: "In de groentelade van de koelkast bijvoorbeeld, in een open plastic zak. Rauwe witlof is zeven tot tien dagen houdbaar in de koelkast. Als je rauwe witlof van tevoren drie tot vijf minuten blancheert (kort verhit, red.), kun je de groente tot een jaar in de diepvries bewaren."

Let er wel op dat de kropjes bij aankoop een mooie witte kleur hebben. "Beschadigde plekken kunnen namelijk snel bruin worden."

Genoeg over de witlof, wat kun je ermee?

Witlof staat bekend om zijn bittere smaak, maar dat valt tegenwoordig best mee. De Leeuw: "Je kunt de afgesneden krop zowel rauw als gekookt eten. Vroeger was de kern van witlof erg bitter. Tegenwoordig is deze kern een stuk milder en kun je hem in zijn geheel eten."

“Voeg honing toe aan witlof voor een mildere smaak.” Gerwin de Vries, witlofteler

Teler de Vries beaamt dat de kern er echt niet meer uitgesneden hoeft te worden. "Als je wat honing toevoegt, wordt de smaak ook zachter. Overigens verandert je smaak naarmate je ouder wordt."

Hield je als kind niet van witlof, dan is het volgens de teler echt de moeite waard om het nog eens te proberen. "Het is trouwens een groente die erg geschikt is voor zwangere vrouwen: niet alleen bevat witlof foliumzuur, maar het schijnt ook dat zwangere vrouwen er vrolijker van worden. Heb ik me laten vertellen."

Er zijn veel verschillende manieren om witlof te eten. De Leeuw: "Een bekende bereiding is het traditionele hamrolletje met kaassaus. Maar ook als sla, gestoomd, gesmoord of zelf als soep doet de groente het goed. Snij een schijfje van de onderkant af, was de witlof in ruim water en snij de lof daarna eventueel in stukjes."

Recept voor tagliatelle met witlof (voor vier personen)

Bereiding: Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maak de bosui schoon, snij tweederde deel in stukjes van 1 cm en snij het resterende groen heel fijn. Was de witlof en snij de stronkjes in de lengte in dunne repen. Schep ze in een ruime kom om met twee eetlepels olie, de azijn en voeg naar smaak peper en zout toe.

Bak de spekreepjes in een koekenpan op hoog vuur gedurende vier minuten. Draai het vuur lager en schep de stukjes bosui (van 1 cm) en de witlof door de spekjes heen en bak deze vijf minuten mee. Giet de pasta af in een vergiet en schep die door de witlof.

Verdeel de pasta over vier borden, schep een eetlepel crème fraîche erop en strooi het fijngesneden groen van de bosui erover.

Ingrediënten 800 gram witlof

3 bosuitjes

250 gram gerookte spekreepjes

300 gram groene tagliatelle

4 volle eetlepels crème fraîche

1 eetlepels wittewijnazijn

3 eetlepels olijfolie

peper en zout

Recept: Witlofkwekerij LOF

Witlof is het hele jaar te koop bij telers, groentehandelaren en supermarkten en kost ongeveer 0,99 euro (500 gram). De prijs kan verschillen per verkooppunt.