Iedere week brengt NU.nl een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van dit product en wat kun je ermee? Deze week: schorseneren.

In de volksmond worden schorseneren ook wel 'keukenmeidenverdriet' genoemd. Het was niet de smaak of het uiterlijk dat het huishoudelijk personeel tot wanhoop dreef, maar vooral de manier waarop deze groente schoongemaakt moest worden. Gelukkig blijkt het met een paar handige tips best mee te vallen.

Schorseneren vooral populair in buitenland

"Schorseneren zijn in de loop van de tijd van tafel verdwenen", zegt Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. "Jammer, want deze dunne, lange wortels met een bruine schil en crèmekleurig vruchtvlees zijn heerlijk."

De groente wordt nog wel geteeld in Nederland, onder meer bij de biologische teler Arenosa in Flevoland, maar de afzetmarkt is klein. "Wij telen al vijftien jaar schorseneren, de Alfa om precies te zijn. Die doet het erg goed hier", vertelt teler Sam van Geffen.

De vraag naar de groente neemt toe, maar niet per se in Nederland. "Van onze 7 hectare gaat het grootste gedeelte naar het buitenland, naar België, Duitsland en Scandinavië."

De teler levert in eigen land alleen aan biologische supermarkten en natuurvoedingswinkels. "Andere supermarkten hebben het wel geprobeerd, maar daar loopt de groente niet. De wil is er wel, maar hij wordt daar te weinig verkocht."

Het schoonmaken van schorseneren is nogal een klus, als je ze opensnijdt komt er een sapstroom op gang.

Kleverige sapstroom uit schorseneer

Schorseneren kennen verschillende bijnamen, waaronder keukenmeidenverdriet. Van Geffen: "Die naam komt vooral doordat het nogal een klus is om ze schoon te maken. Als je de schorseneer snijdt, komt er direct een kleverige sapstroom op gang, en die moet je niet op je kleding krijgen. Maar het is goed te doen."

“Qua structuur hebben schorseneren wel wat weg van asperges, qua smaak niet.” Sam van Geffen, teler

Volgens de teler is de beste manier om de schorseneren te wassen en daarna met handschoenen aan te schillen om vlekken te voorkomen. "Schillen onder de kraan hoeft niet, maar zet de groente wel onder water als je klaar bent, tegen het verkleuren." Niet zomaar op het aanrecht leggen en beginnen dus: "Daar krijg je spijt van."

"Schorseneren worden ook wel 'armeluisasperge' genoemd", voegt De Leeuw toe. Van Geffen: "Qua structuur hebben ze inderdaad wel wat weg van asperges. Wat betreft de smaak: ze smaken om eerlijk te zijn naar schorseneren. Dat klinkt een beetje flauw, maar ik kan het niet echt vergelijken met iets anders. Het is een heel unieke smaak en ik heb nog nooit iemand gesproken die ze niet lekker vond."

Dit is de schorseneer Lange bruine wortel

Structuur van asperges

Bevat veel ijzer

Kost circa 3,29 euro (vers, 500 gram) of 1,49 euro (pot, 349 gram)

"De stengels moeten bij aankoop stevig aanvoelen, droog zijn en geen vertakkingen hebben", legt De Leeuw uit. Vervolgens blijft de groente wel een tijdje goed. Patricia Schutte van het Voedingscentrum: "Bewaar de schorseneren op een koele en donkere plaats, buiten de koelkast. Dan zijn ze ongeveer drie weken houdbaar."

Genoeg over de schorseneer, wat kun je ermee?

Wie de schoonmaak heeft doorstaan, kan verder met de bereiding. De Leeuw: "De groente is niet alleen lekker, maar bevat ook veel ijzer. Schorseneren kun je gebruiken in onder meer een koude salade, als asperges met ei en ham, of in soep. Je hebt ongeveer 375 gram schorseneren nodig om aan je aanbevolen dagelijkse portie groente van 250 gram te komen."

Van Geffen: "Je kunt er echt van alles mee: bakken, in de oven, in de soep. Ik vind ze zelf het lekkerst na een klein kwartiertje koken; dan houden de schorseneren hun bite. Serveren met een mosterd-roomsausje erbij, heerlijk."

Bereidingstijden Koken: 15-20 minuten

Stomen: 30-35 minuten

Smoren: 25-30 minuten

Grillen: 2-4 minuten

Magnetron: 4-6 minuten

Recept voor schorseneren met champignons (voor twee personen)

Zet een grote schaal met water met daarin een lepel azijn klaar. Schil de schorseneren en gebruik eventueel handschoenen, aangezien de schorseneren een kleverige stof afgeven. Snijd de schorseneren in stukken en bewaar ze tot het koken in het water met azijn.

Breng water aan de kook en knijp er de halve citroen bovenuit. Kook de stukken schorseneren in het citroenwater in zo'n vijftien tot twintig minuten gaar.

Maak de champignons schoon en snijd ze in plakken. Snijd het stukje ui klein. Bak de ui en de champignons kort in de hete margarine. Giet de gare schorseneren af en meng er de champignons door. Lekker met biefstuk en aardappelen.

Ingrediënten 500 gram schorseneren

1 stukje ui

halve eetlepel vloeibare margarine

100 gram champignons

halve citroen

azijn

Bron: Voedingscentrum in samenwerking met Veggipedia.nl

Verse schorseneren zijn bijna het hele jaar te koop bij biologische supermarkten en natuurvoedingswinkels en kosten ongeveer 3,29 euro (500 gram). Bij andere supermarkten is de groente in pot te koop (1,49 euro voor 340 gram). De prijs kan verschillen per verkooppunt.