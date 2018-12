Tijdens Oud & Nieuw wordt er vaak geproost met champagne, maar er zijn ook alternatieven. Bijvoorbeeld champagnebier. Maar wat is dat? En is dat wel lekker in combinatie met oliebollen en appelflappen?

Champagnebier is geen wijn, verduidelijkt bierdeskundige Fiona de Lange. "Het betekent dat het bier is gemaakt zoals champagne ook wordt gemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van champagnegist, waardoor er veel koolzuur en alcohol, normaal rond de 11,5 procent, ontstaat."

Hierdoor krijgt het bier een smaak die veel weg heeft van champagne en wijn. "Maar het is zoeter en fruitiger, waardoor het ook een goede optie is voor mensen die niet zo van wijn houden."

Vinologe Cathy Moerdijk is het daarmee eens. "Maar bierdrinkers moeten dan weer niet schrikken van het zure. Als je uitgaat van bier, dan ga je uit van een zachte, rondere smaak, maar champagnebier is wel echt wat zuurder."

De Lange schonk champagnebier op haar bruiloft. "Heel veel mensen vroegen zich af wat het was: was het nou bier of was het wijn? Het heeft elementen van beide werelden."

“Dertigers tot vijftigers weten het steeds beter te vinden” Fiona de Lange, bierdeskundige

'Combineert perfect met oliebol'

Champagnebier is zeker ook geschikt voor de jaarwisseling, denkt Moerdijk. Door de hoeveelheid koolzuur is het prima om mee te proosten om 00.00 uur. Al schenkt ze dan zelf liever een echte champagne of een andere mousserende wijn. "Ik ga natuurlijk altijd voor wijn."

Volgens Moerdijk is het wél zonde om echte champagne te drinken bij de oliebollen en appelflappen. "Champagne is natuurlijk niet het goedkoopste bubbeltje. Het verdient aandacht. Je moet het echt kunnen proeven. Door het vet in die snacks lukt dat niet."

En, zegt de vinologe, de koolzuur snijdt door het vet van de oliebol. Hierdoor combineert het 'perfect'.

Lange tijd geen vraag naar champagnebier

Champagnebier is ongeveer de helft goedkoper dan echte champagne, zegt De Lange. Terwijl het bier vaak ook in de Franse streek wordt geproduceerd. Dat komt volgens de deskundige omdat veel mensen vinden dat bier goedkoop moet zijn. "Maar tijdens de feestdagen vinden mensen dat misschien niet."

Het bier bestaat volgens De Lange al een hele tijd, maar lange tijd was er geen vraag naar. Het is volgens haar echt iets extra’s, omdat het een lange tijd duurt om te maken en de productie daardoor niet oneindig is. "Ik drink het zelf al jaren, maar er zijn periodes geweest dat ik het bij de brouwerij zelf moest ophalen omdat het nog niet te koop was in de winkel."

Tegenwoordig wordt het bier door meerdere brouwerijen gemaakt en wordt het rond de feestdagen wel verkocht in de meeste brouwerijen. Mensen weten het daardoor steeds beter te vinden. "Jongeren kopen het niet en ouderen weten niet dat het bestaat. Maar de groep dertigers tot vijftigers weten het steeds beter te vinden. Dat zien we terug in de verkoopcijfers."

