Tijdens de Kerst wordt niet alleen nagedacht over het eten dat op tafel moet komen, maar ook over accessoires. Hoe kun je de tafel mooi dekken?

Volgens Marije Develing, interieurontwerper, -stylist en -blogger bij Maison Belle is het tafeldekken een feestje op zich. "Neem er de tijd voor, want het is echt niet moeilijk! Aan een mooie tafel smaak het eten extra lekker", aldus Develing.

'Herhaal kleuren van servet tot kerstbal'

Volgens Develing hoeft het echt niet moeilijk te zijn om de tafel mooi te maken. Een tafellaken in een mooie kleur, kerstdecoraties en extra veel kaarsjes, dát is wat de kersttafel volgens haar nodig heeft. "Verzamel foto's of maak een bord aan op Pinterest met tafelstyling die je aanspreekt. Haal daar de kleuren en materialen die je wil gebruiken uit. Kies een kleurenpalet van drie tot vier kleuren en hou je hieraan. Herhaal deze kleuren van servet tot kerstbal, zodat er een stijlvol geheel ontstaat."

Marit Saladini, interieurstylist bij Libelle, is het eens met Develing. Volgens Saladini kun je het best kiezen voor maximaal drie kleuren en één soort materiaal, zoals fluweel, velours, glas of 'levend' materiaal zoals takken. "En groepeer: borden bij elkaar, kandelaren bij elkaar, guirlandes aan elkaar geknoopt. Zo hou je rust."

Alsof je in een chic restaurant dineert

"Het geheim van een mooi gedekte tafel is: stapelen! Start met een groot onderbord en stapel van groot naar klein, tot een schaaltje bovenop. Alsof je in een chic restaurant dineert", tipt Develing.

Maar je hoeft voor een kersttafel niet net zo veel uit te geven als een chic restaurant, zegt Develing. "Je hoeft natuurlijk niet alles aan te passen. Je kunt ook stijlen mixen, door bijvoorbeeld nieuwe borden of glazen aan je oude servies in een andere kleur of met een ander patroon toe te voegen. Juist op die manier ontstaat er iets van jezelf en dat maakt het extra eigen."

'Allerlei persoonlijke dingetjes kant-en-klaar te koop'

En die personal touch is iets wat volgens Saladini ook een grote trend is dit jaar. "Waar wij vroeger als stylisten allerlei persoonlijke dingetjes stonden te maken, is dat nu vaak al kant-en-klaar te koop in bijvoorbeeld de supermarkt", weet de interieurstylist.

"Denk aan balletjes met clipjes met de namen van je gasten erop, een lay-out voor zelfgeschreven menukaartjes of bijvoorbeeld kerstballen waar je met krijtstift op kunt schrijven. Dat maakt je kersttafel af."